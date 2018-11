Színpompás, napfényes ősz – Így tervezz hétvégi családi autós kirándulást

Egy hosszabb út, kirándulás előtt nemcsak neked, hanem a kocsidnak is szüksége van arra, hogy felkészítsd az útra. Így teheted élménnyé az autós kirándulásokat.

Csodás úti célok autóval

Ha te is azt az elvet vallod, hogy nemcsak a cél, hanem az út is fontos, akkor válassz olyan úti célokat, ahol már maga a kocsikázás is egy élmény. A Balaton-felvidék egyik legszebb autós útja a Balaton északi partján haladó Fő út körülbelül 20 km-es, mesés szépségű szakasza. A gyönyörű, dimbes-dombos vidék, háttérben a Balatonnal páratlan látványt nyújt. Ha arra jártok, feltétlen látogassátok meg Tapolcán a tavas barlangot, majd álljatok meg Köveskálon ebédelni. De ha Észak-Magyarországra mennétek, a Bükki Nemzeti Parkot átszelő autós utat sem hagyhatjátok ki: a Felsőtárkány–Lillafüred-útvonalon haladjatok. Ha maradnátok egy éjszakára, akkor a booking.com-on olcsóbban foglalhattok szállást, ami után ráadásul különféle kedvezményekre beváltható Shell ClubSmart-pontokat kaphattok.

Készítsd fel az autódat is az útra!

Indulás előtt a kocsidat is fel kell készítened a kirándulásra. Ehhez pedig hozzátartozik a keréknyomás ellenőrzése, amit a benzinkúton megtehetsz. Nézd meg a lámpákat, a ködlámpákat, a féklámpákat, a helyzetlámpákat, ellenőrizd az olajszintet, valamint a fékfolyadékot is. Próbáld ki, hogy működik-e az ablaktörlő, ha nem, akkor cseréld le, mert ha hézagosan töröl, akadályozhat a látásban. Végül ne feledkezz meg az érvényes zöldkártyáról, az elsősegély csomagról, és nem árt, ha van nálad bikakábel és vontatókötél is.

KAPCSOLÓDÓ A 4 legjobb egynapos kirándulás

Legyen, akire mindig számíthatsz!

Ha minden elővigyázatosság ellenére mégis leállt a kocsi, vagy egyszerűen defektet kaptál, akkor jól jön, ha a Shell ClubSmart tagja vagy. Ha hirtelen segítségre, tanácsra van szükséged a kocsiddal kapcsolatban, hívhatod a ClubSmart autósegély-szolgáltatást, amit a Shell partnere, az Allianz Assistance biztosít.Ha defekt vagy akkumulátorprobléma miatt állt le a kocsid, esetleg véletlenül félretankoltál, akkor sem maradsz egyedül, a helyszínen vagy a legközelebbi szervizben megoldják a problémát, így biztonságban érezheted magad.