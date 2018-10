Anya vagyok, ismét dolgoznék – 7 jó tanács munkába álláshoz

Képezd magad

Amikor újszülött kisbabád van, minden figyelmed rá fordítod, és örülsz, ha arra marad időd, hogy néha kialudd magad. Fokozatosan beáll azonban majd egy napirend, és több szabadságot hagy neked a gyermek, amit – ha az a terved, hogy visszatérsz valamikor a karrieredhez – érdemes önképzéssel tölteni. Vannak anyák, akik több gyermeket vállalva egymás után 5-6 évig is távol vannak a munka világától, és ezalatt az ismereteik megkopnak és elavulttá válnak. Ha a szakértelmed naprakészen tartod, vagy akár új ismereteket – például egy nyelvet – sajátítasz el, nem csupán versenyképesebb leszel a munkaerő piacon, hanem magabiztosabb is, amikor állásinterjúkra kerül a sor.

Maradj kapcsolatban

Nem csak a szakmád fejlődésével érdemes lépést tartanod, hanem annak a munkahelynek az életével, működésével is, amit szüléskor otthagytál. Néha járj be hozzájuk, szevezz meg egy kellemes délutáni kávézást a kollégákkal – erre a babát is magaddal viheted, és neked is jót fog tenni, ha kimozdulsz! Ha folyamatosan képben tartod magad, könnyebben tudsz majd visszailleszkedni, és a munkába állás kevesebb stresszel jár majd. Ennek nem csak te, hanem a gyermeked is örülni fog!

Tervezd meg a jövőt

Ahogy a gyereked cseperedik, egyre jobban látod már, milyen feladatokat ró rád, hogy gondoskodj róla. Mivel valószínűleg neked is az ő boldogsága, egészsége és zavartalan fejlődése a legfontosabb, ezért olyan életvitelt kell tervezned, amelyben a munka és a vele járó feladatok rugalmasan képesek alkalmazkodni a gyermeknevelés rutinjához. Ha világos képed van arról, milyen munkahelyi időbeosztás és feladatkör szolgálná leginkább az igényeid, akkor könnyebben tudod majd az érdekeid érvényesíteni munkakeresés során. A munkaadók ma már rugalmasabb megoldásokra is hajlanak, és kompromisszumokba is belemennek azért – például otthoni munkavégzés, részmunkaidős állás –, hogy alkalmas munkaerőt találjanak, de ehhez szükség van arra, hogy te egyértelműen tudd, mit szeretnél megkapni egy munkahelytől.

Készítsd fel a párod a változásra

Amit eddig egyedül elvégeztél otthon a gyerek mellett, arra a jövőben, amikor majd dolgozni is jársz jóval kevesebb időd jut majd. Szükséged lesz a párod támogatására, akinek bizonyos dolgokat át kell vállalnia tőled, hogy továbbra is zökkenőmentes legyen a család élete. Üljetek le, és osszátok el újra a feladatokat: például azt, hogy ki és mikor intézi a bevásárlást, a csekkek feladását, a gyerek bölcsődésbe, ovódába szállítását – és így tovább. Ha már munkába álltál, erre nem lesz időtök és energiátok, és könnyen kicsúszhatnak a dolgok a kezeitek közül otthon, ami aztán veszekedéshez, nyugtalansághoz vezethet.

Válassz bölcsit és egy tartalék bébiszittert

Nem csak az fontos, hogy a te munkahelyeden jó legyen a légkör, és családbarát legyen a főnökeid hozzáállása, hanem az is, hogy a gyermeked jól érezze magát az új közösségben, ahova csöppen. Ha van választási lehetőség, akkor járd körül a témát, menj el minden szóba jöhető helyre a gyerekkel, és kicsit teszteljétek le, milyen a hangulata az intézménynek. Te is csak akkor tudod majd nyugodtan átadni magad a munkádnak, ha tudod, hogy a gyermeked közben jó kezekben van a bölcsődében és az oviban, és jól érzi magát a többiekkel. Ezen kívül hasznos dolog, ha keresel egy megbízható bébiszittert is, aki vész esetén ki tud segíteni, és vigyáz a gyerekedre.

Időben jelezd, ha szeretnél visszatérni

Bár biztos nagyon örülnek majd a régi kollégák, ha egy nap megjelensz a cégnél, hogy újra dolgozni akarsz, azért sokkal kellemesebb nekik, ha ez nem váratlanul történik meg. A munkaadódnak is fel kell készülni a visszatérésedre, ezért legalább fél évvel a tervezett időpont előtt jelezd neki a szándékod!

Készülj fel a jogszabályokból

Sajnos nem minden munkaadó kedves és előzékeny a kismamákkal, és még mindig tehernek érzik, ha egy gyermekes anyuka dolgozik a csapatukban. (Pedig tény, hogy az édesanyák jobb és megbízhatóbb munkaerők az átlagnál.) Nem árt ezért, ha tisztában vagy a jogaiddal, hogy ne tudjanak nem létező szabályokra hivatkozva elutasítani, amikor vissza szeretnél térni a munkahelyedre. Egyébként ahol nem szívesen látnak, ott nem biztos, hogy érdemes erőlködnöd. Ma szerencsére jóval kedvezőbb a munkavállalók helyzete, és könnyebben találhatnak maguknak a kisgyermekes anyukák is állást – használd ki ezt a lehetőséget, és kutasd fel a te élethelyzetednek legmegfelelőbb munkaadót!