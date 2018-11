Így vezess költséghatékony háztartást (x)

Tévhit, hogy otthonunkat csak drámai átalakításokkal és költséges gépészeti megoldásokkal tehetjük energiatakarékossá és környezetkímélővé. A fenntartható működés ugyanis sokszor az odafigyelésen is múlik, amivel jelentősen csökkenthetjük az energiafogyasztást, a keletkező hulladék mennyiségét és nem mellékesen a havi kiadásainkat is. Vannak azonban olyan elemei a zöldotthonok működtetésének, amikről kevesebbet hallunk. Ilyen például a víz minősége, ami befolyásolhatja egyes háztartási berendezések amortizációját, de hat a takarítás kemikáliaigényére is. A BWT vízkezelő vállalat segítségével az otthoni vízfelhasználást vettük górcső alá.