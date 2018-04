Felejthetetlen élmények, amelyekre még nagyszülőként is emlékezni fogsz

Amikor életed alkonyához közeledve sorra veszed majd a döntéseidet és azok következményeit, milyen emlékekre, milyen élményekre akarsz visszaemlékezni? Vajon lesz olyan majd, amire azt mondod: mi lett volna, ha…?

Vacsorázz 50 méterrel a föld felett!

Londonban, Torontóban, Isztambulban, Las Vegasban, de az olaszoknál is népszerű és rendkívül látványos a dinner in the sky, vagyis az égben elköltött vacsora, amit Budapesten is átélhetsz. A budapesti élményt még akkor is érdemes kipróbálnod, ha mindennap elhaladsz a Hősök tere mellett az Andrássyn: 50 méteres magasságból egészen más perspektívából élheted át Budapest leggyönyörűbb terének és sugárútjának látványát, miközben a budai hegyek mögött lebukó napot csodálod. Ezt az emléket biztos, hogy életed végén is mosolyogva idézed majd fel.

Segíts önzetlenül!

Ha körülnézel a környezetedben, biztos, hogy találsz olyan embert, aki segítségre szorul. Nemcsak pénzzel segíthetsz, hanem adhatsz az idődből, a figyelmedből, és tevékenyen is közreműködhetsz. Ha az egyedül élő idős szomszédoddal beszélgetsz egy kicsit, azzal a figyelmedet adod neki, amivel beragyoghatod a napját, ha egyébként nincs kihez szólnia. De lehet, hogy a gyerekét egyedül nevelő kolléganődnek tudsz azzal segíteni, hogy felajánlod, vigyázol a gyerekre, amíg eltölt 1-2 nyugodt órát. Hálózsákkal, egy tál levessel és néhány kedves szóval pedig hitet adhatsz egy olyan embernek, aki már rég érezte az otthon melegét és azt, hogy törődnek vele. Senki életét nem tudod megváltoztatni, és nem is feladatod, de az önzetlen segítség és figyelem olyan élményként maradhat meg benned – és abban is, akin segítettél –, amely életed végéig veled marad.

Ugorj fejest az ismeretlenbe!

A tandemugrás, a siklóernyőzés és a bungee jumping sokak bakancslistáján szerepel, de a legtöbben mégsem valósítják meg. Ne hagyd, hogy a félelmeid és a bizonytalanságod eltántorítsanak attól, hogy – majdnem szó szerint – fejest ugorj az ismeretlenbe! Hidd el, egy tandemugrás nemcsak annyit jelent, hogy több száz méter magasból kiveted magad egy repülőgépből: az ugrással átélheted és elhiheted magadról, hogy többre vagy képes, mint gondoltad!