Értékek, melyeket keresünk egy idősotthonban (X)

A családias hangulat. Minden lakó számára fontos, hogy igazi közösség vegye körül, ahol megoszthatják egymással az örömöt, bánatot, közös élményeket szerezhetnek, s azokról beszélhetnek. A kialakuló barátságok, sőt szerelmek megélése semmiben nem különbözik a fiatalabb korosztály hasonló igényeitől.

A színes, mozgalmas mindennapok biztosítása. Széles, sokrétű programválaszték legyen. Az intézményben zajló programok mellett nagyon fontos, hogy minél több lehetőség legyen kimozdulni, kirándulni. Az új információk az időseket is érdeklik.

Az egyén fontossága. Megannyi színes egyéniség és látásmód, amire érdemes odafigyelni.

Időskorban is kiemelten fontos, hogy egészségünket minél tovább megőrizzük. Egy jól kiválasztott idősotthon ehhez kiemelten sok segítséget nyújt.



A napi ötszöri étkezés, választható menüsorral jó alap. A különböző menüsorokat dietetikus állítja össze, és figyelembe veszi a különböző diétás szükségleteket. Sok gyümölcs, zöldség is bekerül a mindennapokba, ezzel a vitaminpótlást is segítve. A folyadékpótlásra kiemelten figyelnek egy jó otthonban, hiszen ez nem csak a nyári időszakban fontos.

A folyamatos egészségügyi felügyelet mellett az egészségmegőrzést támogatja, ha van uszoda, gyógytorna, gyógymasszőr, illetve egyéb olyan foglalkozás, ami a szellemi és fizikai erőnlét megtartásában segít. Nem elhanyagolható előny, ha a szolgáltatások között még további lehetőségeket is találunk a jó közérzetünk megtartása érdekében. Egy sószoba – a só egészségre gyakorolt hatásán kívül – a halk zenével, nyugalommal a lelkünket is simogatja. A kert pihenő vagy éppen sportaktivitást támogató kialakítása, esetleg a kertészkedési lehetőség is sokat tehet azért, hogy aktívak maradjunk. Válasszunk olyan otthont, amely valóban támogatja egészségünket!

