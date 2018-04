Így tedd élménnyé a szabadidődet!

Akár a családdal, akár a barátokkal vagy magadban szereted tölteni a szabadidődet, fontos, hogy ilyenkor valóban feltöltődj, pihenj és élményekkel gazdagodj.

Élvezd a szabadidőt felesleges kacatok nélkül!

Akár kirándulsz vagy koktélozol a barátaiddal, esetleg a naplementében gyönyörködsz a városban, és meginnál egy üdítőt, a sok cucc, a nehéz táska nemcsak körülményessé teheti, de el is ronthatja az élményt. Hagyd otthon a pénztárcádat, csúsztasd a zsebedbe a mobilodat, és élvezd önfeledten a magadra szánt időt! Ha a telefonodon mobilfizetés applikáció is van, nem kell bankkártyáktól, készpénztől és hűségkártyáktól feszülő pénztárcával mászkálnod, amely a kisebb táskák jelentős részét elfoglalja. Helyette válaszd a mobilfizetést, amely nemcsak a bankkártyádat váltja ki, hanem a hűségkártyáid digitális változatát is tárolja, így a törzshelyeiden is tudsz kedvezményesen fizetni a mobiloddal.

Mondj igent a spontaneitásra!

Estére romantikus sétát terveztetek a pároddal, de még nincs kedvetek hazamenni? Légy spontán, és menjetek el moziba! A hirtelen jött ötletről akkor sem kell lemondanotok, ha a sétához nem vittetek magatokkal táskát és pénztárcát, a lényeg, hogy a telefonod legyen nálad. Töltsd le előre a mobilodra a mobilfizetés applikációt, így a spontán programokra is igent tudsz mondani. A telefonos app segítségével egyetlen érintéssel megvehetitek a mozijegyeket, a büfében a pattogatott kukoricát vagy a nachost, és indulhat a vetítés!

Légy felkészült!

Előfordult már, hogy kirándultatok a családdal, és a kocsiban hagytatok mindent, kivéve a telefont, hogy fényképezni tudjatok? Aztán a kiadós túra után megéheztetek, bele is botlottatok egy étterem teraszába, de pénztárca senkinél sem volt? Ilyenkor jön a legjobban, ha a lépésszámláló és a GPS mellett mobilfizetés applikációd is van a telefonodon! A mobilod segítségével ugyanúgy egyetlen érintéssel és biztonságosan fizethetsz, mint egy paypassos bankkártyával, amivel nemcsak a korgó gyomrokat, de a hangulatot is megmentheted.