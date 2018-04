Így könnyítsd meg az életed és élvezd a szabadidődet!

Ha úgy érzed, túlvállaltad magad, és egyre kevesebb a szabadidőd, akkor itt az ideje változtatnod. Használd ki okosan az idődet, oszd be a hetet és élvezd az életet!

Jegyzetelj és tervezz!

Felejtsd el az idejétmúlt határidőnaplót, helyette hívd segítségül az okostelefonodat! Akár egyedül élsz, akár családod van, óriási segítség lehet egy programtervező applikáció. Tölts le egy számodra szimpatikus alkalmazást és gondold végig az egész hetet. Kezdd el bepötyögni a teendőket napokra és órákra lebontva, a rendszeres programokra állíts be ismétlődést, és tedd meg ugyanezt a családtagokkal is. Ha szokásoddá teszed a tervezést, biztos, hogy nem felejtesz el semmit, és azt is megláthatod, hogy hol lehetne időt spórolni, így több időd lesz a kikapcsolódásra is.

Használd a mobilod fizetésre!

Ha sokszor vagy rohanásban, fontos, hogy a hétköznapokon a legoptimálisabban használd ki a rendelkezésedre álló időt. A mobilfizetéssel sok felesleges kört megspórolhatsz magadnak akkor, amikor éppen szükséged lenne valamire, ami lemaradt a bevásárlólistáról, vagy ha menet közben megvennéd a parkolójegyet, esetleg sorban állás közben lefoglalnád a nyaralást, de csak a mobilod van nálad. Tölts le a mobilodra olyan mobilfizetési applikációt, amelynél mindegy, hogy melyik banknál vezeted a számládat, gyorsan és biztonságosan fizethetsz bárhol, ahol lehetőség van a bankkártyás fizetésre.

Főzz okosan!

Nem kell minden egyes nap a konyhában sürögnöd-forognod ahhoz, hogy mindig legyen főtt étel az asztalon, és változatosan is étkezz. Egyszer egy héten szánj 2-3 órát a főzésre, amikor nagyobb adagokat készítesz többféle ételből. Várd meg, amíg kihűlnek, oszd porciókra, majd azon kívül, amit aznap és másnap eszel, tedd be a fagyasztóba. Így a hét többi napján már csak azt kell eldöntened, hogy mit ennél, és már olvaszthatod is ki az ételt! Az így felszabaduló idődet töltsd a családoddal, találkozz a barátaiddal, vagy egyszerűen csak pihenj!