Eddig szükséglakás, most otthon lesz (x)

Idén is otthonokat teremt a Habitat for Humanity és a P&G Magyarország. A vállalat negyedik alkalommal csatlakozik a szervezet „Második Esély” című programjához, melynek köszönhetően egy négy gyermekes család kap idén lehetőséget, hogy több hónapnyi átmeneti otthonban töltött éjszaka után új, független életet kezdjen immáron egy saját otthonban. Az idei felújításban a P&G önkénteseihez és a felújítási munkálatokhoz Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője is csatlakozott.

Budapest Főváros XV. kerületének Önkormányzata bocsátotta a program rendelkezésére azt a lakást, amelyet a Habitat for Humanity és a P&G közös erőkkel újít fel. A leendő lakók– Anita és Sándor, valamint 4 gyermekük – jelenleg a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA) átmeneti otthonában élnek. A munkálatokat a Habitat építésvezetőinek felügyelete alatt végzik a P&G önkéntes munkatársai, a család tagjai, valamint Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője. A lelkes segítők munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a család az év végéig új otthonába költözhessen.

„Igazán hazatérni csak az otthonunkba lehet. A magyar nyelv csodálatosan fejezi ki azt az érzelmi pluszt, amit egy saját otthon megléte nyújt az embernek. Az otthon hiánya egy család számára még tragikusabb, mint amikor egyedül vagyunk. A gyerekeink az emlékeiket helyekhez kötik, amiket aztán egy egész életre magukkal visznek. Ez a program végre összehozza azokat, akiknél megvan minden eszköz a segítségnyújtáshoz, ebbe én is örömmel teszem bele a magam részét”– mondta Győrfi Pál.

A megfelelő lakhatás mindenkinek jár

Napjainkban közel 122 ezer olyan család van Magyarországon, akiket hiteltörlesztésük elmaradása miatt fenyeget lakhatásuk elvesztése és a hajléktalanság. Otthonuk elvesztése után ők azok, akik ismerősöknél, rokonoknál, albérletben vagy rövidebb időre családok átmeneti otthonaiban húzzák meg magukat.

Az utcára kerülő családok gyermekei akár állami gondozásba is kerülhetnek, így a családtagok teljesen elszakadhatnak egymástól. Számukra megoldást jelentenének az olcsó szociális bérlakások, de ezekből nincs elegendő. Emellett körülbelül 540.500 azoknak a gyermekeknek a száma hazánkban, akik szüleikkel beázó, vizes, penészes lakásban élnek.

„A családok átmeneti otthonai csak keveseknek nyújtanak megoldást: ma hazánkban 161 családok átmeneti otthona működik összesen 4007 férőhellyel, ami azt jelenti, hogy a lakhatásukat vesztett családok 1-2%-án tudnak csak segíteni ezek az intézmények. Ezek az otthonok mentőövet nyújtanak a hajléktalanság szélére sodródott családoknak, de nem ajánlhatnak tartós megoldást” – mondta el Kelemen Gábor, a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA) által fenntartott családok átmeneti otthonának intézményvezetője.

„Tanulmányok igazolják, hogy a megfelelő és biztonságos lakhatás kulcsfontosságú a családok élhető jövőjének megteremtésében” – tette hozzá Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország igazgatója. „Évente több ezer család keres menedéket családok átmeneti otthonában, de megfizethető bérlakások hiányában nem tudnak innen saját otthonba költözni. Partnereinkkel, mint a P&G, azon dolgozunk, hogy megteremtsük a saját otthon lehetőségét a nehéz helyzetbe került családok számára is.”

Kis városból a nemzetközi partnerségig

A P&G 2006 óta támogatja a Habitatot, akkor még egy egészen pici amerikai városból induló helyi kezdeményezés keretében tette mindezt. Azóta ez a partnerség egy több mint 21 országra kiterjedt együttműködéssé nőtte ki magát, 519 épület felújítását eredményezve. A közös munkába a P&G munkatársai is bekapcsolódhatnak: máig közel 2000 P&G munkatárs csatlakozott önkéntesként a Habitat for Humanityhez és a beköltöző családokhoz.

Mint a társadalom felelős vállalata, a P&G Magyarországon eddig 76 ember lakhatását támogatta a Habitat for Humanity Magyarországgal karöltve. 2015 óta, a P&G munkatársa, több száz munkaórányi segítségével bérlakások és családok átmeneti otthonai újulhattak meg.

„Olyan vállalatként, amely közel 180 éve segíti a családok mindennapjait apró, de annál fontosabb módokon, a P&G métán képviseli a tiszta és biztonságos otthon jelentőségét – mondta el Malgorzata Mejer, a P&G közép-európai szóvivője. – Célunk, hogy a világ minden táján élhetőbbé tegyük az emberek mindennapjait, támogatva munkatársainkat, abban, hogy ezt mindenki a maga sajátos módján is megtegye. Ezért vagyunk kiemelten büszkék a Habitat for Humanity-vel évek óta jól működő partnerségünkre és arra, hogy segítségükkel rászoruló családok számára építhetünk vagy újíthatunk fel otthonokat nemcsak Magyarországon, de a világ minden táján.”