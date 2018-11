5 dolog, amit meg tudsz csinálni egy benzinkúton, de sosem gondoltad volna

Csak tankolni jársz a benzinkútra? Itt az ideje szélesíteni a látókörödet: egy jól felszerelt benzinkút nemcsak az autódnak, hanem neked és a pénztárcádnak is feltöltődést jelenthet.

Igazi olasz kávét inni

Fontos, hogy egy hosszú út közben megállj feltöltődni, de akkor se spórold meg a pihenőt, ha rövidebb az út, azonban fáradtnak érzed magad. Ha húzós nap elé nézel, és nem aludtál jól az éjszaka, vagy még nem sikerült teljesen felébredned, térj be egy Shell benzinkútra, ahol igazi olasz főzött kávéval várnak. Miközben a gőzölgő feketét szürcsölöd a kedvenc magazinodat lapozgatva, biztos, hogy visszatér beléd az élet, és felfrissülten folytathatod az utadat.

Takarékoskodni

Már egy tankolással is tudsz takarékoskodni, ha okosan választasz benzinkutat. Ha Shell benzinkúton tankolsz, a vásárlásod értékének feléig 10 forintonként 10 pont jár a ClubSmart kártyádra, az összegyűjtött pontokat pedig a tankolások alkalmával, valamint a shopokban is beválthatod, sőt: minőségi műszaki cikkeket is vásárolhatsz. Egy kártyához 4 másik társkártyát is hozzárendelhetsz, vagyis az egész család egy kártyán gyűjtheti a pontokat, így hamarabb beválthatjátok háztartási gépekre, de a kisebb bevásárlásban is a segítségetekre lehet a ClubSmart kártya.

Gourmet ételeket enni

Ha nincs lehetőséged letérni az autópályáról, de olyan éhes vagy, hogy egy müzliszelet is lakomának tűnik, állj meg egy Shell benzinkúton. Nemcsak finom reggelit, hanem tartalmas ebédet is ehetsz: a shopokban ínyenc street food ételek, pizza és smoothie-k közül is választhatsz, arra azonban vigyázz, hogy ha még hosszú út áll előtted, ne edd magad degeszre, hogy úrrá tudj lenni a kajakómán.

Értékes és hasznos ajándékot venni

Te is jártál már úgy, hogy kiment a fejedből egy évforduló vagy születésnap, és mire észbe kaptál, már minden bolt bezárt? A feledékeny emberek utolsó mentsvárai a benzinkutak, azonban nemcsak az utolsó pillanatban érdemes benzinkúton ajándékot venni. Ha a Shell ClubSmart tagja vagy, biztos lehetsz benne, hogy az ajándékod túlmutat majd egy csomag rágón és a sós kekszen. Online vagy a ClubSmart applikáción keresztül is megrendelheted az ajándékokat a magazin-előfizetéstől kezdve a táskán, villanyborotván át a minőségi konyhai robotgépekig. Sőt, akár ClubSmart társkártyát is ajándékozhatsz, amellyel sokféle kedvezményt lehet igénybe venni, ha van már rajta pont – többek között autósegély-szolgáltatást, ami órási segítséget jelenthet, ha leállt az úton az autó.

Beszerezni a legszükségesebbeket és annál is többet

Bármit, amire egy autóúton szükséged lehet, megtalálsz bármelyik Shell benzinkúton, de akkor sem kell kétségbeesned, ha az ősz utolsó meleg hétvégéjén grillezésre készültök, de kifogyott a faszén, és az üdítő is fogytán. A kutak alapfelszereltséghez hozzátartozó ablaktörlő folyadék és olaj mellett a Shell kutakon a grillezéshez is bevásárolhatsz, de ha rágcsálnivalóra vagy egy finom süteményre vágysz, akkor se fogd vissza magad, a Shell kútjain az ízelőbimbóidat is kényeztetheted.