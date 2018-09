Attól jó az indonéz kávé, amitől a bükki sajt? (x)

Termőterület, szakértelem, eljárásmódok, alázat és türelem – ezek a fogalmak állnak egy ínyenc kávé hátterében ugyanúgy, mint ahogy ezek szükségesek egy minőségi kézműves sajt elkészítéséhez is. A Nespresso most öt magyar mesterembert kért fel, hogy különleges termékeik és az előállításuk folyamán alkalmazott technológiák révén, könnyen érthető párhuzamokon keresztül mutassák be nekünk az 5 új Master Origin kávé mögött rejlő kézműves szakértelmet.