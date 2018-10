3 nyugtalanító kérdés munkába állás előtt – ez az anyukák dilemmája

Van, aki azért igyekszik a gyermekvállalás után mielőbb munkába állni, mert szereti a szakmáját és nagyon hiányzik neki az ott kapott elismerés, kihívás és a közösség, míg mások rákényszerülnek arra, hogy visszatérjenek dolgozni. Mindkét esetben megfogalmazódnak komoly kérdések és aggályok, amikre érdemes mielőbb választ találni!

Mikor menjek vissza dolgozni?

Az anyukák a baba érdekeit tartják mindennél fontosabbnak, de azt szeretnék tudni, vajon mikor jön el az idő, amikor anélkül távolodhatnak el a kicsitől fizikailag naponta több órára, hogy az megviselné a picit és a fejlődését negatívan befolyásolná. Ez az időpont minden gyermeknél más és más, de általában elmondható, hogy egy éves korig érdemes a gyermekkel együtt maradni. Ezt követően sok tényező befolyásolja, hogy mikor érkezik el az ideális időpont a munkába való visszatérésre: egy tanulmány szerint például a legmagasabb végzettségű anyák gyerekei – különösen a kisfiúk – 3-4 éves korukig jobban fejlődnek, ha az anyjukkal vannak, a szegényebb, kétszülős családoknál viszont kifejezetten kedvező hatása van az anya munkába állásának egy éves kor körül. Ugyan ez mondható el az egygyermekes családoknál is, ahol a pici szociális fejlődésére, nyitottságára nagyon kedvezően hat, ha bölcsődébe kerül. Ám bármelyik életszakaszban is lépsz vissza a munka világába, azt tudnod kell, hogy a gyermeked egészséges fejélődését a legjobban az garantálja, ha te magad kiegyensúlyozott, boldog és elégedett vagy, és biztos támaszt és kötődést tudsz nyújtani a kicsinek.

Sikerül-e összehangolni a karrieremet a családdal?

Ez bizony nehéz kérdés, és sok anyát nagyon aggaszt, hiszen magasak az elvárások a munktáltató részéről is, és anyaként is számos kötelezettségnek kell megfelelned. Ugyanakkor a technika sok mindenre megoldást kínál már, és jóval több a lehetőség a kötetlen munkavégzésre, a „home office”-ból is ellátható állásokra, és rövidebb, kisebb kötöttségekkel járó részidős munkákra is. Már a szülést követő hatodik-hetedik hónapban érdemes érdemes egy kis időt fordítanod arra, hogy feltérképezd, milyen lehetőségek kínálkoznak ilyen típusú munkavégzésre akár az eredeti munkahelyeden, akár más munkaadóknál. Manapság sokkal jobb pozícióból tárgyalhatsz egy-egy állásról, hiszen a legtöbb helyen munkaerőhiány tapasztalható, és ezért engedékenyebbek és rugalmasabbak lesznek az igényeiddel szemben. Tervezd meg pontosan, milyen időbeosztás felelne meg neked leginkább – olyan tervet készíts, amiben nem sérülnek a család és a kicsi érdekei sem, és magadra, a karriered építésére is tudsz elég időt fordítani –, és ajánld ezt fel a volt munkahelyeden vagy másik munkaadónál. Ahol ezt elutasítják, és még beszélni sem akarnak róla, az biztosan nem neked való hely. Keress tovább, és előbb utóbb megtalálod a neked megfelelőt!

KAPCSOLÓDÓ Két és fél teljes munkaidős állással is felér kisgyermekes anyának lenni

Hátrány az anyaság a munkahelyen?

Sajnos tényleg úgy tekintettek sokáig az anyákra a munkaadók, mint teherre, akikhez alkalmazkodni kell. Ezért aztán rendszerint kisebb fizetést is adtak a nőknek. Az anyaság azonban nagyon is hasznos lehet egy munkahelyen, és számos előnyel jár a munkaadónak. Például valószínű, hogy egy anya lojális alkalmazott lesz, hiszen a gyermeke iránti felelőssége miatt jobban megbecsüli a helyét, és igyekszik helytállni. Emellett valószínűleg az átlagosnál jobb szervező is, mert egy kisgyerek mellett nem is lehet másként túlélni a mindennapokat. Egy anya arra is képes, hogy több olyan projektet is megvalósítson 24 óra alatt, ami másnak gyakorlatilag képes egyszerre több helyen is jelen lenni. Nagyon hasznos az a tulajdonság is, hogy az anyák jobban bírják a nyomást és a stresszt, hiszen egy hisztirohamokat produkáló, mindenféle gyermekbetegségekkel, folyton változó igényekkel „előálló” kicsi mellett ez a képességük megerősödött. De sok egyéb tulajdonságát is elvezhetik a munkaadók az anyáknak: a következetességet, a kompromisszum készséget, a monotónia tűrést vagy akár a pontosságra és gondosságra való törekvést is. Anyaként tehát nem leszel hátrányban, ha munkát keresel, sőt számos olyan tulajdonságod van, ami előnybe hoz másokkal szemben. Bátran hívd fel erre a munkaadód figyelmét!