Meghalt Udvardy Anna, az Oscar-díjas „Mindenki” producere

Sokan szorítottak neki, sokan küldték a jókívánságokat, amit ezúton is szeretnék megköszönni, édesanyámnak nagyon sokat jelentett, de sajnos elvesztette a küzdelmet a rák felett. Az elmúlt pár év az egyik legszebb időszak volt az életében, szakmai szempontból, rengeteg munkával olyan magasságokra tört, amelyet el sem tudott képzelni. 50 évet töltött el a filmszakmában, ami az élete volt. Voltak örömteli időszakok, és nagy csalódások is, még ha sok ember nem is akart tudomást venni a sikereiről, édesanyám a mai napig az egyetlen Oscar-díjas producer, egyike annak a 9 nőnek, akik elnyerték a szobrot 2017-ben. A támogatók rengeteg erőt adtak neki, a rák viszont még a mai napig rengeteg ember halálát okozza. Még egyszer köszönöm, hogy támogattátok, szorítottatok édesanyámnak.