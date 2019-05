Lemondott a brit miniszterelnök, Theresa May

Könnyeivel küszködve lemondott a brit Konzervatív Párt éléről és a miniszterelnökségről Theresa May.

Döntését a BBC szerint azzal indokolta, hogy megtette, ami tőle tellett, már ami az Európai Unióból való kilépést illeti, és a közvetítést a brit döntéshozók és az uniós vezetők között.

May a Downing Streeten, érzelmes, hatperces beszéddel búcsúzott, amelyben azt is elmondta, mélységesen bánja, hogy nem sikerült a Brexitet tető alá hoznia. – A második női miniszterelnök voltam, de minden bizonnyal nem az utolsó – mondta May, aki hozzátette, június 7-ig marad a párt élén, miniszterelnökként pedig az azt követő hétig, míg utódját megválasztják.

U.K. Prime Minister Theresa May's voice breaks as she announced she is stepping down https://t.co/GdOZZUZGlo pic.twitter.com/zAIx5CWXyz — Bloomberg (@business) 2019. május 24.

May volt az egyik 2016-os jelölt a Konzervatív Párt vezetői tisztségére és a miniszterelnöki posztra, miután David Cameron bejelentette lemondását. Az oxfordi diplomás vezető fő feladata a Brexit megszervezése lett volna, de ez nem sikerült, és 2018-ban bizalmatlansági indítványt is benyújtottak ellene. Akkor, egy titkos szavazáson végül arra jutottak a képviselők, hogy maradjon.

Vámunió vagy átfogó kétoldali megállapodás

2018 végére már teljesen egyértelmű lett, hogy hiába a népszavazás, azért a Brexit korántsem olyan egyszerű, mint ahogyan azt a politikusok elképzelték. A fő probléma az volt, hogy az Egyesült Királyság és Írország meg akarta tartani a két ország közötti szabad áru- és személyforgalmat, és a britek szabadságot akartak kapni az EU-val közös vámunió elhagyására, amit nem kapnának meg a megállapodás szerint. Ez tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy az északír területet és így az Egyesült Királyságot a vámunióban tartanák addig, amíg nincs átfogó kereskedelmi megállapodás az Európai Unióval. Ezt nem akarják a brit politikusok.

May már többször kért halasztást a Brexitre, mindeddig meg is kapta. Hogy ki vezényli majd le a kilépést, most egyelőre kérdéses.

(Kiemelt kép: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images)