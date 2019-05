Balesetet szenvedett a Google autója Magyarországon

Nemrégiben a Google újra elkezdte fotózni a magyar utakat és utcákat, hogy frissítse az Utcakép (Street View) nevű szolgáltatását.

A Vezess.hu számolt be arról, hogy az egyik ilyen autó árokba hajtott. Valószínűleg egy földútra próbált meg befordulni vagy ott akart megfordulni.

A fotó eredetiségével kapcsolatban felmerültek kételyek, mivel pár nappal korábban egy amerikai felhasználó Twitterén jelent meg.

This @google street view driver must have been following the Google Map! pic.twitter.com/AvzOz2wAAa