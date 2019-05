Best of nlc: kutyák, disznók és Kövér László heti válogatásunkban

Gondoltad volna, hogy már háromezer filmfesztivált tartanak világszerte? Közülük persze a cannes-i a legnagyobb legenda – idén már hetvenkettedszer rendezik meg – ezen a héten kezdődik. Úgyhogy két nagyobb cikket is szenteltünk neki. Az egyiket arról írta TóCsa, hogy mi mindent látott már ez a város a hetvenkét év alatt, illetve mitől ez a legfontosabb filmfesztivál, a másik arról szól, hogy milyen luxushotelekben kényeztetik a résztvevő sztárokat.

Ahogy egy olvasónk fogalmaz: “ez az európai Oscar, na!”

Idén Für Anikó, az Örkény Színház művésze kapta az Almási Éva által alapított Psota-díjat. Érdekes, hogy a temperamentuma még hasonlít is a névadóéra. Az a fanyarság, ami ott van a lényében és a hangjában, alkalmassá tette például sok-sok szinkronszerepre is Cameron Diaztól Sandra Bullockon át Fionáig a Shrekből. És azt tudtátok, hogy negyvennyolc évesen lett anya? Fiáról, Andrisról is mesél Farkas Évának, és arról is, hogyan jött össze gyermeke édesapjával. Meg hogy miért is kellene megmenteni a bolygónkat…

„Ahogy telik az idő, ünnepszámba megy, ha leesik három szem hó – az én emberi léptékemen belül is iszonyatos a változás. Nyáron fiatalabb koromban hosszasan tudtam napozni a Balaton partján, most 10 perc után nyúzza le a bőrömet a nap. A Dunán megfeneklenek a hajók. Gyerekek! Ébresztő!” – mondja a harminc éve pályán lévő színésznő.

Hogyan dorombol egy mangalica? Hogyan álmodik? Hogyan horkol? Zsóka mindet elmeséli, pedig néhány évvel ezelőtt még egy multicégnél dolgozott három diplomájával. Most mangalicafarmja van, és az a fontos neki, hogy az állatai boldogok legyenek. Meg hogy a fűszerezést ne adja ki a kezéből – hát igen, ilyen ellentmondásos terület ez. A végeredmény kéthetente kóstolható a budapesti Lehel piacon.

A formalitásoknak vége: az esküvő lassan nem más, mint egy hatalmas, laza buli. Kényelmes a ruha, természetes a dekor, a büfé interaktív: és minden, de minden környezetbarát. A szabály az, hogy nincs szabály: csinálj olyan lagzit, ami tényleg titeket tükröz! Tálas Ágnes ehhez ad néhány tippet.

„Legtöbbször a szülők inkább részesei lesznek a káosznak, mint megoldói – ahogy a gazdik is: vagy dühösek lesznek egy-egy kényes kutyás szituációban, vagy megzavarodnak. Senkinek sem tesz jót, ha elveszítjük a legfontosabb energiákat: a nyugalmat és a magabiztosságot, ezért is sokkal fontosabb az, hogy hogyan viselkedünk, mint az, hogy mit mondunk.”

Elég megosztó a mexikói származású kutyasuttogó munkássága. Sokan áhítattal hallgatják a színpadokon fellépő showmant, mások szerint tudománytalan, sőt káros, amit művel. Luca ezúttal inkább a gyereknevelésről kérdezte, hiszen Cesarnak – aki bevándorlóból építette fel sikeres karrierjét – két kamasz fia van. Ma már mindketten állatokkal foglalkoznak, mint apjuk, és vele tartanak majd a novemberi, budapesti előadásra is. Na de mi a közös a kutyagondozásban és a gyereknevelésben?!

Egy könyv, ami segít meggyógyítani a bullying nyomait. Nagyon sok gyereket bántanak a külseje miatt az iskolában. Ferencsik Borival is így történt, úgyhogy nem a levegőbe beszél, amikor beszámol a könyvről nekünk. Ő, tizennégy évesen azt is tudja értékelni, ha akad olyan, aki a kiszolgáltatottak mellé áll.

Élete egy időszakában hozzávetőlegesen minden tizedik ember rendszeresen hall olyan hangokat, amelyek nem valóságos fizikai forrásból származnak. Auditív hallucinációnak hívják a jelenséget, ami ellen sokáig csak rengeteg gyógyszerrel védekeztek: megpróbálták teljesen megszüntetni a hangokat. Ám ez megkeserítheti a beteg életét, főleg a mellékhatások miatt, mint amilyen az elhízás és a zombiállapot. Egy holland pszichiáter, Marius Romme és munkatársa, felesége, Sandra Escher 1987-ben kidolgozott módszerének az a lényege, hogy megpróbálják kideríteni, miért jött, és mit jelent a hang. Hidvégi Brigitta cikkében bemutat egy érintettet is: István lassan tizenhat éve jár ebben a cipőben. A gyötrelmeken már túl van, de eleinte szinte nonstop visszhangoztak a fejében a női, férfi, gépi, jó, rossz, isteni, ördögi, földönkívüli hangok. Volt, hogy külső forrásból hallotta őket, máskor belülről, előfordult, hogy sugallatok, felerősödött gondolatok formájában. Időnként csak egy szólt, máskor kettő, három vagy még több egyszerre, néha hangzavart, értelmetlen zajt hallott. Becsmérlő, kritizáló, kommentáló és biztató hangjai is voltak. Brigi olyannyira meg akarta érteni, mi is ez, és hogyan lehet védekezni ellene, hogy egy terápiás foglalkozásra is beült – érdemes elolvasni a tapasztalatait.

Múlt hét végén jött a hír, hogy „áll a bál a Waldorfban”, a kecskeméti óvoda és általános iskolában sorra mondanak fel a tanárok. Bátori Marcell kollégánk oda utazott, hogy megnézze közelebbről is a helyzetet: mi vezetett idáig. A válasz: a szokásos emberi gyengeségek, viaskodások, pártoskodás, egymásnak esés. Legalább egy oktatási intézményben mellőzhetnék a felnőttek a szokásos kicsinyességet – már csak a gyerekek kedvéért is. Mert az azért mégiscsak kínos, hogy a biztonsági őrrel küldik el a felmondási papírt egy tanítónak… Ahhoz képest, hogy a Waldorf alapelvei közé tartozik a nyitottság, rugalmasság, az elfogadás és a pozitív kommunikáció, akár le is vehetnék a nevet a homlokzatról.

A hazai szabályozás egyértelműen diszkriminatív az asszisztált reprodukció tekintetében (vagyis akkor, ha egy nő vagy egy pár orvosi segítséget venne igénybe a fogantatáshoz): mesterséges megtermékenyítést csak házastársak, különnemű élettársak vagy egyedülálló nők kérelmezhetnek, de csak akkor, ha egészségügyi állapotuk vagy koruk miatt más módon nem képesek teherbe esni. Móni 36 éves, egyedülálló és leszbikus. Mivel biológiai szempontból fogamzóképes, itthon zárva vannak előtte a klinikák: sem állami finanszírozással, sem magánúton, sok pénzt fizetve nem vehet igénybe donorszolgáltatást hivatalos úton. Hazudni, kiskapukat keresgélni nem akart, ezért inkább külföldre utazott. „Azért választottam Dániát, mert ott nem volt kérdés az, hogy egyedülálló vagyok, hetero- vagy homoszexuális. Csak egy nő, aki gyereket akar” – mondja videónkban. A szomorú az, hogy sokan, akiknek nem olyan jók az anyagi lehetőségeik, nem tehetik ezt meg, így végleg le kell mondaniuk az anyaság lehetőségéről. Nem csoda, ha úgy érzik, ebben az országban valóban nem egyenrangúak. Mellik Éva és Bognár Péter videója a homofóbia elleni világnapon jelent meg az oldalunkon. Az nlc külön címlapi melléklettel fejezte ki ezen a napon, hogy tiltakozik mindenféle megkülönböztetés, megbélyegzés és uszító beszéd ellen.