Állati túlélők vagy emberi hanyagság? Miért lett ennyi patkány Budapesten?

Az elmúlt hónapokban durván elszaporodtak a patkányok Budapesten, olyan helyeken is felbukkantak a rágcsálók, ahol korábban csak hírből ismerték őket. Játszótéren, iskolában, ablakpárkányon masíroznak, volt, akinek a vécéjéből mászott ki egy. Néhány napja pedig nem mehettek óvodába a gyerekek Zuglóban, mert az ablak alá beköltöztek a patkányok.

A patkányinvázió új divatot is hozott: egyre többen szelfiznek patkánnyal. Kardos-Horváth János popzenész hétfőn patkánytemetést rendezett a budapesti Egér úton, és az ismert író, Karafiáth Orsolya is megosztott egy fotót, amelyen egy rágcsáló teteme mellett pózol.

Azt még az illetékesek sem tagadják, hogy sokkal súlyosabb a patkányhelyzet most Budapesten, mint pár évvel korábban. Azt nehéz megmondani, hogy hány rágcsáló élhet a városban, néhány tízezerre becsülik a számukat, a szakemberek viszont nem is az egyedszámot, hanem az adott kerületben található objektumok (épületek és csatornák) fertőzöttségét veszik alapul. A fővárosban ideális esetben 1-2 ezrelék a határ, de már tavaly is voltak olyan kerületek, ahol jócskán a határérték fölötti, 7-9 ezrelékes volt az eredmény. A 220 ezer budapesti épületből ezernél is többet szállhattak meg a patkányok. A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalosan 2018. október 28-án jelezte először, hogy a patkánypopuláció a határérték fölötti mértékben elszaporodott.

Miért lett több a patkány?

Azt, hogy mi vezetett idáig, már igen eltérő olvasatban tálalják az érintettek: a 47 év után lecserélt irtócég, a Bábolna Bio, illetve a munkát olcsóbban elvállaló, de fővárosi tapasztalattal nem rendelkező RNBH Konzorcium egymásra mutogat, a politika pedig saját érdekei szerint használja fel a sztorit. Egyes vélekedések szerint a problémát az okozta, hogy miután a régi cég szerződése lejárt, három hét telt el, mire az új szolgáltató elkezdte az irtást. Ám a szakemberek szerint ez az időszak rövid ahhoz, hogy ilyen mértékben megszaporodjanak a rágcsálók.

Évente 15 ezer leszármazott Budapesten szinte kizárólag a vándorpatkány okoz problémát. Legendásan szapora állat már 10 hetes korában ivaréretté válhat, a nőstények pedig évente hat-nyolc alkalommal hoznak utódokat a világra. Az átlagos alomméret nyolc-tíz körül van. A patkányok hihetetlenül gyors szaporodását jól érzékelteti, hogy egyetlen állatnak 12-15 ezer leszármazottja is lehet egy év alatt, ha az utódok utódait is összeadjuk. Ez a szám nagyban függ az élőhelytől: ha több búvóhely, étel, szemét van a környezetükben, a patkányok is jobban elszaporodnak.

Persze valószínűleg nem lehet egyetlen okra visszavezetni a problémát, több tényező együttállása kellett hozzá:

2012 után eleve megnőtt a patkányészlelések száma, ezt a korábbi irtócég is elismerte.

Az elhúzódó, meleg, száraz ősz miatt jobban tudtak szaporodni a patkányok.

A vízfogyasztás ma jóval alacsonyabb, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A nagyobb használatra tervezett csatornahálózatban így több a hely, a vécén lehúzott ételmaradék tovább marad a csatornában, ami sokkal kedvezőbb a rágcsálóknak.

A szemétben bőségesen találnak maguknak táplálékot.

A megnövekedett állomány ellenére sem végeztek rendkívüli patkányirtást, a szokásos tevékenység pedig már nem volt elegendő.

Bár ez a fővárosiakat biztosan nem vigasztalja, nemzetközi összehasonlításban Budapesten még mindig kevés a patkány. Párizsban és Londonban 7,5-8 millióra, New York-ban pedig 32 millióra becsülik a rágcsálók számát.

Az alkalmazkodás nagymesterei

„Tényleg sokkal több a patkány a fővárosban, ezt azon tudom lemérni, hogy a mi megkereséseink megtízszereződtek. Ez persze nem azt jelenti, hogy tízszer annyi patkány lenne Budapesten, mint korábban, de az biztos, hogy jóval több van belőlük, mint korábban” – mondta az nlc-nek egy több évtizede működő, kártevő- és patkányirtással foglalkozó budapesti cég tulajdonosa (aki nem érintett a mostani ügyben).

Szerinte nemcsak néhány kerületet, városrészt érint a probléma, a patkányhelyzet a belvárosban, a külvárosi részeken és az agglomerációban is romlott. A cégvezető tapasztalatai szerint a csatornarendszerre kiemelt figyelmet kell fordítani, mert az az egyik olyan tényező, ami miatt elszaporodtak a rágcsálók. Aztán ott van a patkányok elképesztő alkalmazkodóképessége is. „Én is szeretem a téli szalámit, de ha minden kötél szakad, a párizsin is elvagyok. Valahogy így van ezzel a patkány is: lehet, hogy nem tökéletes minden, de olyan jól alkalmazkodik a körülményekhez, hogy ez teszi mérhetetlenül ügyes túlélővé.”

Bár az irtás egyszerűnek tűnik, amikor a városban terített asztal várja őket, a patkányok is válogatósak. Nem egyszerű olyan mérget felkínálni nekik, ami vonzóbb, mint a cukrászdák vagy élelmiszerüzletek körül található, korlátlanul rendelkezésükre álló ennivaló. Egy belvárosi pincében, ahol keresgélniük kell az élelmet, már könnyebb az irtás.

Bár a boltokban több tucat fajta patkányirtó szert lehet kapni, ezekhez csupán három-négy hatóanyagot használnak. Mindegyik ugyanazon az elven működik: a véralvadást gátolják, így belső vérzésben elgyengül, majd elpusztul az állat. Ez nagyjából egy hét alatt történik meg. Az elhúzódó hatásra két dolog miatt van szükség. Egyrészt azért, hogy az amúgy igen okos állatnak számító patkányok ne jöjjenek rá, mitől lettek rosszul, mert akkor előfordulhat, hogy a társaik nem esznek a gyanús élelemből. Másrészt ha háziállat, esetleg ember eszik a méregből, akkor van idő beavatkozni, bár arra elég kevés az esély, hogy a háziállatok megegyék a patkányirtó szert, mert a paraffintartalma miatt olyan, mintha gyertyát próbálnánk megetetni a kutyánkkal, macskánkkal.

A kártevőirtó szakember szerint ha valaki saját maga szeretné felvenni a harcot az elszaporodott rágcsálókkal, inkább felejtse el a mérgeket. A bárki által beszerezhető szerek ugyanis csak fele olyan erősek, mint amit a profik használnak, és a laikusok legtöbbször rosszul helyezik ki őket, így a méreg hatástalan is marad.

Házilagos patkányirtásra ezt ajánlja a szakember:

Hagyományos, csapós egérfogó, csak nagyobb méretben.

Erre olyan csalit kell tenni, amit a patkány nem tud leszedni, ott kell csócsálnia-piszkálnia, és nem utolsó sorban imádja. Pro tipp: mogyorókrém!

Felejtsd el a ragasztós lapokat, mert a patkányt nem fogja meg. Ahhoz túl ügyes állat, és valamiért nagyon hamar rájön, hogy csapdát állítottak neki.

Közben a múlt héten végre célzott, intenzív patkányirtás kezdődött a tíz legfertőzöttebb kerületben. A 300 millió forintos irtási program 8 hónapon keresztül zajlik majd, és remélhetőleg a korábbi, elfogadható szintre csökken majd a patkányok száma Budapesten.

Ingyenes az irtás, csak be kell jelenteni Ha patkánnyal találkozol a lakásod környékén, az a legegyszerűbb, ha bejelented a fővárosi rágcsálóirtásért felelős RNBH Konzorciumnál. Ők kimennek a helyszínre, megvizsgálják, mekkora a probléma, és csapdákat, mérget helyeznek ki. Mindezt ingyen, a kezelésért a lakosságnak nem kell fizetnie, a költségeket a fővárosi önkormányzat állja.

(Nyitóképünk illusztráció. Fotó: iStock)