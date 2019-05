Szivárványszínű játékokkal tüntetnek a homofóbia ellen a Magyar Anyák

Mi, Magyar Anyák úgy neveljük a gyerekeinket, hogy nekik a szeretet összes színe természetes és normális lesz, mert a szeretet az szeretet! – kezdte Facebook-bejegyzését a Magyar Anyák nevű csoport, melynek tagjai gyerekeik szivárványszínű játékaikkal tüntetnek a homofóbia és kirekesztés ellen.

„Világszerte ma ünneplik a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnapot, azóta, hogy 1990-ben ezen a napon törölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a homoszexualitást a Betegségek nemzetközi osztályozásából. Sajnos hazánkban a közbeszéd most, 2019-ben is kőkorszaki szinten van ezzel a témával kapcsolatban, elég, ha Kövér László minapi nyilatkozatára gondolunk.”

Az ügy előzménye, hogy Kövér László házelnök egy szerdai, zuglói fórumon a pedofilokhoz hasonlította a gyerekeket örökbe fogadó meleg párokat.

(Kiemelt kép: Magyar Anyák/Facebook)

(via)