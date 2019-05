„Ígérem, jól fogom használni” – megható levelet írt szívdonorjának a műtéte után

„Minden porcikám remegett, mikor kézbe vettem a levelet, amit annak a fiatal nőnek a családjától kaptam, akitől néhány héttel korábban életem legnagyobb ajándékát: az új szívemet” – kezdte a BBC-nek a 31 éves Alin Gragossian, aki sokáig gondolkodott, míg végül úgy döntött, a szívbemarkoló levélre egy nyílt Twitter-posztban válaszol.

„Még el se kezdtem olvasni a nekem címzett levelet, már zokogtam” – vallja be a fiatal nő, akit, noha kezdettől fogva tisztában volt vele, hogy az életét egy másik ember halála mentette meg, mikor olvasni kezdett erről az emberről, váratlanul maga alá temette a gyász. „Még most is libabőrös leszek, ha a levélben írtakra gondolok – annyira sok közös volt bennünk: két fiatal nő, akik két különböző intenzív osztályon fekszenek arra várva, melyikük hal meg előbb” – írta.

My donor was a young girl who was very caring & had many hobbies. She loved school & was gonna do big things w her life. She seemed pretty freaking awesome. A beautiful soul. Admired by all.



I’ll put this 💚 to good use, babe.



Thank you from the bottom of ... our heart.