„Nem a vér az, amitől 10 év után is összeszorul a gyomrod” – egy ápolónő őszinte vallomása

„Ez a levél elsősorban azoknak szól majd, akik félnek belevágni az ápolónői hivatásba, mert mint mondják, gyenge a gyomruk” – kezdte a Tumblr közösségi oldalon megosztott őszinte vallomását Andrea Pellerin. Mint kiderült, a michigani ápolónő eredetileg nem a széles nyilvánosságnak szánta sorait, épp ezért, mikor a közelmúltban a Facebookon látta szembejönni saját gondolatait, nagyon meglepődött.

„Egy ideig gondolkodtam, hogy mi legyen, végül úgy döntöttem, most, hogy ezrek osztják a soraimat, itt az ideje, hogy felvállaljam a saját gondolataimat és tapasztalataimat” – nyilatkozta a Bored Pandának, majd hozzátette, nagyon örül annak, hogy legalább a közösségi oldalon vannak olyanok, akik elismeréssel adóznak a munkájuk előtt.

„Talán meglepő lesz, amit most írok, de nem a vér, a rengeteg tűszúrás látványa, nem a hányás és nem is a vizelet lesz az, amitől még évek múltán is összeszorul majd a gyomrod. Olyannyira nem, hogy egy idő után már robotpilóta üzemmódban, arcrándulás nélkül fogod takarítani valakinek az ürülékét, miközben 40 másik dolog jár majd a fejedben” – írta a szóban forgó bejegyzésben Andrea, aki ezután felsorolta azokat a dolgokat, amiktől neki még közel tíz év után is gombóc lesz a torkában.

„Ha egy légzési elégtelenségben szenvedő beteged csak úgy kapkodja a levegőt, attól garantáltan összeszorul majd a gyomrod. Ahogy attól is, ha egy ernyedt, kék színű újszülöttet kapsz a kezedbe, aki a születése óta még egyszer sem sírt fel. Vagy mikor méhnyakrákszűrés közben találsz valamit, és igyekszel úgy orvost hívni, hogy a beteged ne hallja remegni a hangodat. Húsba vágó élmény végignézni azt is, mikor egy idős beteged aláírja a »nem újraélesztendő« nyilatkozatot, ám mind közül a legdermesztőbb dolog, amivel ápolónőként találkozhatsz az, mikor ultrahangozás közben hiába keresed a szívhangot.”

„Összehasonlítva mindazzal, amivel ápolónőként találkoznod kell majd, az emberi ürülék eltakarítása a legkevesebb. Ahhoz szoksz majd hozzá a legkönnyebben” – zárta megrázó sorait Andrea.