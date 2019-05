Elpusztult öt gólyafióka, elszabadultak az indulatok

A hideg és a tartós esőzések miatt elpusztult öt gólyafióka egy bekamerázott bogyiszlói fészekben – írják Facebook-oldalukon a madármentők. A Fióka- és Madármentés dömsödi telephelyének önkéntesei azt írják, több elkeseredett telefont is kaptak, amelyben azt kérték tőlük, hogy mentsék meg a kis gólyák életét – de hiába, a területileg illetékes nemzeti park vezetői ugyanis nem voltak hajlandóak érdemben együttműködni velük.

A madármentők egyik önkéntese felháborodott hangú bejegyzésében azt írja, így is elkezdték szervezni a mentést, de közben azért megpróbálták felhívni a nemzeti park illetékeseit is, hogy ha segítséget nem is, legalább jóváhagyást kapjanak az akcióra.

Hosszas telefonálgatás után végül el is érték az igazgatót, aki némi huzavona után végül „elvi beleegyezését” adta a mentéshez. Igen ám, csakhogy sajnos már későn – mire a madármentők átverekedték magukat a hivatali útvesztőn, az összes fióka elpusztult.