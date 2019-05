Brain Bar 2019: Három inspiráló nő, akik megváltoztatják a jövőt

Egy amerikai kislány, aki négyéves korában alapította meg a család sikeres vállalkozását, Európa egyik első női imámja, aki a nemek közötti egyenlőség előmozdításán dolgozik, és egy 71 éves dietetikus, modell és szuperanya – ők mindhárman a május végén megrendezett budapesti Brain Bar vendégei lesznek.

A 14 éves Mikaila Ulmer Me & Bees limonádémárkájának termékei szinte az összes amerikai élelmiszerlánc polcain ott vannak. Mikaila 2009-ben kezdte el árulni a limonádét a házuk előtti standon; a nagymamája receptje alapján mézzel készült ital odavonzotta a méheket, akik meg is csípték az akkor még csak 4 éves kislányt. Édesanyja azt tanácsolta neki, ne féljen a méhektől, inkább inkább ismerje meg jobban őket. Ez az oka annak is, hogy Mikaila már a vállalkozás indulásakor odaadta a bevétel egy részét egy méheket védelmező szervezetnek. Szülei a limonádéhoz matricát is készítettek, amelyből később logó lett, így terjeszkedni kezdtek, és a kereslet is megindult Mikaila termékei iránt.

A most 14 éves amerikai lány éli a kortársai életét, iskolába jár, emellett azonban rendszeresen ad interjúkat és tart előadásokat a legnagyobb üzleti konferenciákon és jótékonysági eseményeken.

Sherin Khankan Európa egyik első iszlám vezetőjeként vallásának megreformálását és a szélsőségesek legyőzését tűzte zászlajára. A 44 éves Sherin pszichoterapeutaként végzett, majd egy bántalmazottakat segítő civil szervezetet alapított. Célja, hogy népszerűsítse a Korán újraolvasását és előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget az iszlámban is.

Egy olyan vallás esetében, ahol korábban a nők csak az erkélyről nézhették a szertartásokat, Sherin karrierje és a Koppenhágában általa létrehozott mecset egyaránt tabukat döntöget. Nem véletlen, hogy a világ 100 legbefolyásosabb női úttörője között szerepel a BBC listáján, 2018-ban pedig megkapta az UNESCO Global Hope elismerését.

A 71 éves Maye Musk ma is nagyon fiatalos, amit egészséges életmódjának is köszönhet. A modell és dietetikus Maye-nek három gyereke és 11 unokája van, akiket a kezdetektől fogva függetlenségre nevelt. Többek között ennek is köszönhető, hogy fia, Elon Musk a világ egyik legsikeresebb vállalkozója lett, őt a SpaceX és a Tesla alapítójaként ismeri a világ. Maye két másik gyermekéről kevesebbet hallani a sajtóban: Kimbal az egészséges alapanyagokból készített ételek híveként étteremláncot és közösségi kerteket működtet, Tosca pedig a filmiparban ért el sikereket.

Maye számára nem jött könnyen az elismerés: egy torontói albérletből indította el a vállalkozásait, emellett tanított és modellkedett is, hogy eltartsa a családját. Ma már a vezető divatlapok címlapjáról üzeni, hogy a szépség nem életkor függvénye, táplálkozástudományi tanácsait pedig százezrek követik a közösségi médiában.

2019. május 30–31-én eddigi legszínesebb, legizgalmasabb programjával tér vissza a Brain Bar jövőfesztivál, ahol mindhárman színpadra lépnek majd, hogy megosszák tapasztalataikat és véleményüket a világ jövőjéről. A kétnapos rendezvény több mint félszáz előadóval és minden eddiginél több helyszínnel, valamint Future Jobs címmel a jövő legizgalmasabb állásait kínáló karrierexpóval várja látogatóit. A szakmai programot zenei és színházi produkciók, illuzionisták és foodtruckfelvonulás egészíti ki.

A kedvezményes Brain Bar-jegyek már online is elérhetők.

További információt itt, illetve az esemény Facebook-oldalán találsz.