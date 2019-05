Susan Sontag írta volt férje világhírű könyvét?

Egy új életrajz szerint Susan Sontag volt a valódi írója a Freud: The Mind of the Moralist című könyvnek, amelyet első férje, Philip Rieff jegyez – írja a Guardian.

A szeptemberben megjelenő Sontag: Her Life by Benjamin Moser című életrajzban a szerző írásos bizonyítékokat mutat be, melyek arra engednek következtetni, hogy az író-filmrendező Sontag nemcsak besegített szociológus férjének nagy sikerű bestsellerében, hanem ő maga írta meg azt. Sontag 17 évesen ment hozzá Rieffhez, csupán tíz nappal az után, hogy részt vett az egyik előadásán.

A könyv korábbi kiadásaiban szerepel is Susan Sontag, akinek köszönetet mond a szerző, de az 1961 után nyomtatásba került verziókból teljesen eltűnt az aktivista neve. Egy korábbi életrajzi írásban erről szó is esik, állítólag az 1959-es válásukkor Sontag átruházta a mű teljes szerzői jogát Rieffre. Egy barát szerint mindezt azért tette, mert Rieff a gyermekük felügyeleti jogával zsarolta.

Napi 10 órán át írt, kutatott

Az új életrajz írásakor Benjamin Moser engedélyt kapott Sontag hagyatékkezelőjétől, hogy a nyilvánosság elől elzárt irataiba is belenézzen. Moser emellett olyan ismerősöket és családtagokat is szóra bírt, akik eddig nem akartak nyilatkozni a rendezőhöz való viszonyukról.

Moser a könyvben elismeri, hogy a Freud: The Mind of the Moralist Rieff kutatásán alapszik, legalábbis részben, de hozzáteszi, bizonyos hogy nem ő írta meg a könyvet, amely teljes későbbi karrierjét megalapozta. Ugyanezt állítja Sontag egyik barátnője, aki szerint a rendező minden délutánját azzal töltötte, hogy újraírta a Rieff által lejegyzett fejezeteket.

Sontag naplójában is leírta, hogy Freud anyagait kutatta, jegyzetelt, és levonta a maga következtetéseit. Az életrajzíró Sontag egy anyjának küldött levelét is mellékeli, amelyben azt írta, átlag napi 10 órát dolgozik a könyvön, „teljes sebességbe kapcsolt”.

Egy biztos, miután Sontag elvált Riefftől, karrierje felívelt. Első esszégyűjteménye 1966-ban jelent meg Against Interpretation címmel, amelyet pár éven belül már egy második követett.

Az új életrajzban közel száz ismerős és családtag, valamint a Sontaghoz utolsó éveiben legközelebb álló nő, szerelme, a fotográfus Annie Leibovitz is közreműködött.

(Kiemelt kép: Getty Images)