Kiköltöztetik az Országos Széchényi Könyvtárat a Budavári Palotából

A közintézmények, múzeumok, könyvtárak adatbázisait összekötő digitális névtérrendszert hoz létre az Országos Széchényi Könyvtár. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára ezt „korszakos fejlesztésnek” nevezte.

A Magyar Nemzeti Névtér létrehozásáról szóló hírben olvasható az is, hogy az OSZK a Budavári Palota F épületéből a Kilián-laktanyában kialakított új könyvtárba költözik át, valamint folyamatban van egy archivális raktár tervezése is Piliscsabán. Tüske László, az OSZK főigazgatója azt is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy 2014-ben kezdték el tervezni az OSZK „kettős költözését”, amely egyrészt a digitális átállást, másrészt a könyvtár új épületének megtalálását tűzte ki célul.

A jövő héten indul az azbesztmentesítés első szakasza az OSZK jelenlegi épületében, valamint belsőépítészeti munkák is kezdődnek. A hír nem ismerteti a költözés tervezett dátumát. Korábban az Átlátszó írt arról, hogy a Kilián-laktanya épülete vizesedik, és a bővítése sem megoldott, mégis oda költöztetnék a könyvtárat.

(MTI)