Sokféleképpen lehetsz jó anya, de hasad azért ne legyen a szülés után!

Jobban nem is kezdődhetett volna a hét, mint a várva várt hírrel: hétfő hajnalban megszületett Harry herceg és Meghan Markle kisfia. Maga a friss apa írta ezt meg, hozzátéve, hogy nagyon boldogok, fia (magyar idő szerint) reggel 6:25-kor 3,26 kilóval jött a világra. Ekkor még nem tudtuk a nevét, de csak két napot kellett várni, hogy kiderüljön: Archie Harrison Mountbatten-Windsor a legifjabb arisztokrata. Korábban nyílt levélben kérték a hercegnét, hogy ne fotózkodjon talpig sminkben közvetlenül a szülés után, mert ezzel irreális példát állít a nők elé. Meghan meg is fogadta a tanácsot, így csak a szülés után két nappal pillanthattuk meg Archie-t, pontosabban a homlokát. Persze a kommentelők egy része nem vele foglalkozott, hanem a „hasad is milyen” nótát fújta. Tudjátok, a nő nem bír jó lenni after szülés: az is baj, ha van hasa, az is, ha nincs. Mi inkább bemutattuk nektek II. Erzsébet összes (immár nyolcan vannak) dédunokáját – érdemes megnézni őket, elég helyesek egytől egyig. És ahogy Fekete Helga írja, érdemes is odafigyelni rájuk, mert tuti, hogy egyszer az ő esküvőjüket nézzük majd a tévében.

Egy nagy ugrással Budapesten termünk. Itt nálunk kissé köznapibb témák vannak napirenden, mint holmi trónörökösök utódlása. Kutyások és kutyátlanok egy városban: hogyan férhetnénk meg egymással a lehető legjobban? Ádám Judit egyik interjúalanya szerint a jól nevelt négylábúak az esetek többségében jóval kevesebb balhét okoznak, mint mondjuk a részeg emberek vagy a hisztis gyerekek. Természetesen ez csak akkor igaz, ha a kutya betéve tudja a közterületen, közösségi közlekedésben és vendéglátóhelyeken illendő viselkedés alapszabályait, és a gazdi sem gondolja úgy, hogy a kutyának mindent lehet – teszi hozzá gyorsan.

„Arra a kérdésre, hogy milyen anyának lenni, azt hiszem, a helyes válasz minden korban az, hogy nagyon-nagyon jó, ám ezzel együtt jár az is, hogy megszámlálhatatlan mennyiségben kell döntéseket hoznunk a gyerekünkről, a saját életünkről, a sorsunkról és ezzel egy időben apró-cseprő dolgokról is” – mondja Hadas Kriszta, akinek nemrég megjelent Anyasors című könyve erről a sokféle felelősségről szól. Viszontláthatjuk benne a „Jön a baba” sorozat szereplőit – utótörténetükkel együtt. „Akad olyan apa, akinek már csak az ökle nyomát őrzi egy betört ajtó, de találkoztunk olyannal is, aki minden idegszálával a beteg felesége ápolására és a gyereknevelésre koncentrál” – meséli Kriszta, aki a legfontosabbnak azt tartja, hogy ne ítélkezzünk mások felett, inkább tanuljunk a történetekből.

A világhírű modell is szeretne egyszer anya lenni, mégpedig nem is túl sokára, noha az Instagram-oldala most inkább még a luxuséletről mesél. A Békéscsabáról származó Enikő azt is elmondja, szerinte miért lett sikeres, és hogy miért költ rengeteg pénzt jótékony célra – most például gyereklányok megsegítését tartja fontosnak.

Természetesen ezen a héten sem voltunk meg komoly (és persze nagyon érdekes) téma nélkül. Miért találják sokan izgalmasnak a pszichopata személyiségeket? Hogyan létezik, hogy egyes sorozatgyilkosoknak egész rajongótáboruk alakul ki? Kránicz Dorottya kereste a magyarázatot erre az elsőre meglepő jelenségre. „A pszichopaták magatartásukkal – vágyaik gátak nélküli kiélésével, felelőtlenségükkel, öntörvényűségükkel, a lelkifurdalás hiányával – azokat a szabályokat szegik meg, melyek áthágására időnként mások is vágynak, de ép érzelmi életük, moralitásuk és gátló funkcióik visszatartják őket attól, hogy cselekedjenek is” – mond egy lehetséges verziót a szakértő.

„Olyannyira megtanulhatnak beilleszkedni a társadalomba, hogy a politikusok, topmenedzserek, orvosok között felülreprezentáltak. Az intelligensek sokkal veszélyesebbek” – teszi hozzá Dolor Voluptas nevű kommentelőnk, és valószínűleg van abban valami, amit mond…

Ugyan nem pszichopátia, de pszichés probléma okozza, és a környezetnek elég kellemetlen tud lenni a gyűjtögető életmód. Létezik még épp elviselhető, hétköznapi formája, de olyan szélsőséges verziója is, amikor fejmagasságig ér a lom egy lakásban, és már csak a belé vájt keskeny járatokon lehet közlekedni. Szekeres P. Mónika arról ír, hogy gyerekkorában ők is szenvedtek a felhalmozástól, de a már betegségnek minősülő állapotról is beszél a téma szakértőjével. Persze ezt is – mint annyi mást – a szorongás okozza.

És egy másik kínzó kérdés:

Belső Olga nemcsak ezt a kérdést válaszolja meg, de azt is, hogyan lehetne orvosolni a problémát. Na jó, egy okot elárulunk: a nőknek nem olyan egyszerű a művelet, hogy csak lehúznak egy sliccet – bár ez nyilván ismerős nektek. Egyszerű témának tűnik, de ha olyan kézenfekvő, akkor vajon az épületek tervezésénél miért nem gondol erre senki? Mondjuk azzal, hogy kétszer annyi női toalettet telepít, mint férfit – vagy egyszerűen eltörli a különválasztást. Mert… tulajdonképpen mi indokolja?!

Ebben az anyagunkban látványos magyarázatot mutatunk arra, miért is állnak hosszú sorok a női vécéknél, és a cikk komoly érv arra is, hogy még otthon, a partiruhánk felöltése előtt menjünk el pisilni. A New York-i Metropolitan Múzeum jótékonysági divatgáláján nincs „kis fekete”, csak grandiózus, jelmezszerű öltözékek – esetenként inkább szobrok. Elképesztő külsőket láthattunk most is – volt, aki öltözött, volt, aki vetkőzött. Meg volt tükörtojáskalap is. Na de mi az a szemmeltartó? Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ezt a szót fogom olvasni egy nlc-cikkben, de Megyeri Nikolettben mindig lehet bízni.

Ha viszont kevesebbet szeretnénk sorban állni a vécénél, válasszunk inkább egy egyszerű farmert! Már ha létezne még ez a kategória. Mert mostanában inkább Super Slim Fit Jeggingseket lehet kapni a boltokban. Sebaj, velünk nem szúrnak ki, akkor is el fogunk igazodni! Benecz Judit harminchét nadrágot próbált fel ennek érdekében, de megérte, mert a végén meg tudta magyarázni nekünk, mi a különbség Skinny, Relaxed és Boyfriend nadrág között. Az is kiderül, melyik „csinál tepsisegget a kicsi popsiból”. Köszi, Judit!

A külső után a belső: videósaink, Éva és Peti a lelki békét kereste – mégpedig egy felnőtteknek szóló balettórán. És kit találtak ott? Egy szerzetesnőt, aki már hét éve táncol. De van itt mindenki harmincévestől hetvenig: háziasszonyok, tanárnők, orvosnők, akik mikor vége az órának, öt centivel magasabbak – ahogy az oktató mondja. „Itt függetlenül attól, hogy hány éves vagyok, milyen a testalkatom, vagy meddig tudom emelni a lábam, megélem a szépséget” – hangzik el Éviék riportjában.

És még egy kis külső-belső dilemma a végére.

A Ducza Róberttel való találkozás nagy hatással volt rám. Nehéz elképzelni nagyobb hátrányt, mint hogy valakinek deformálódott arccal kell élnie, méghozzá egy olyan esemény miatt, amire nem is emlékszik. Robi egy tűzesetben égett meg még csecsemőkorában, és több mint harminc műtéttel „rakták össze” újra az arcát. Nem hitte, hogy ilyen külsővel bármire is viheti a társadalomban, de végül lett szakmája, családja és munkahelye, ahol megbecsülik. Arra figyelmezteti a fiatalokat, hogy ne fektessenek akkora hangsúlyt a jó külsőre, mert korántsem jelent olyan sokat az életben, mint gondolják.

Egy weboldalnak viszont nagyon is fontos a megjelenés. Tizennyolc évesek lettünk mi, Magyarország vezető női weboldala. Ennek örömére modernebb, megújult külsőt kapott a szájt. Ismerkedjetek vele, és szeressétek – olvassátok az nlc-t jövő héten is (meg után, meg után, meg azután)!