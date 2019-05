Már százezer alatt is lehet venni szakdolgozatot

Bár nyilván törvénytelen, egyre több szakdolgozatgyár reklámozza magát Magyarországon – írja a 24.hu. A portál megszólaltatott több, mellékállásban ezzel foglalkozó embert, akik közül az egyik elmondta, volt hogy egy hónapban hármat is megírt.

A 24.hu összesen nyolc szakdolgozatgyárral lépett kapcsolatba, nem nevezik meg őket, mert nem akarják promotálni. A lényegük, hogy akár nulláról megírnak még PhD-kat is. Vannak olyanok, akik saját területükön dolgoznak is, de akadnak polihisztorok, akik több témában is megírják más helyett a diplomához szükséges dolgozatot.

3500 per oldal

Minden szakdolgozatgyár honlapján van ajánlatkérő fül, ahol egy-két perc alatt meg lehet adni a kritériumokat, és e-mailben vagy telefonon gyorsan vissza is jeleznek, hogy milyen feltételekkel vállalják a munkát. Ami általánosan elmondható, hogy százezer alatt meg lehet úszni. Alapszakos dolgozatra 3000–3500 forintos, mesterszakos dolgozatra 3500 és 4000 forint közötti oldalankénti árajánlatokat kapott a 24.hu.

