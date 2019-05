Segíteni mindenkin, ítélkezés nélkül – 28 kép a Vöröskereszt világnapjára

A legtöbben azt hiszik, hogy Vöröskereszt=véradás. Sokan tudják, hogy felbukkan még a jól ismert logó itt-ott, például a Mikulásgyár-akciókon és hasonló jótékonysági eseményeken, illetve a menekültválság (mármint a tényleges, 2015-ös és ’16-os menekültválság) alatt is szembejött a vörös kereszt a híradókban.

Ennél azonban sokkal több a szervezet: nemcsak vért juttatnak el egyik testből a másikba és ajándékokat egyik polcról a másikra, hanem hajléktalanokat mentenek a fagyhaláltól, házakat a széthullástól (és akkor már családokat is), átmeneti szállókat működtetnek, ha kell, három határral arrébb kezelik a lábukat szó szerint lejárt bevándorlókat. Mellesleg ők nyitották meg Budapest egyik legmenőbb kávézó-reggelizőjét. Közben pedig önkénteseket és baleseti imitátorokat képeznek elsősegélyre és arra, hogy a mentősök, tűzoltók, katasztrófavédők rajtuk gyakorolhassák, milyen az, amikor tényleg baj van.

Bár a fentiek közt vannak olyan ügyek, amelyek, hát, hogy is mondjuk, ellentmondásos médiavisszhangot kaptak (ami persze nem a Vöröskereszt sara), mint a menekült- és hajléktalanpara, de a nemzetközi szervezet és annak magyar helyőrsége ellentmondást nem tűrően és következetesen érvényesítette alapelvét:

segíteni mindenkin, ideológia, politika és bármilyen egyéb megfontolás nélkül.

Pontosan úgy, ahogy vért és adományt osztanak.

Úgy alakult, hogy az elmúlt években ott voltunk a Magyar Vöröskereszt minden fontosabb pillanatánál, a kicsiknél és a nagyoknál is, és most meg is mutatjuk őket 28 megrázó, durva vagy éppen vicces fotón. Ahogy mondani szokták, a következő képek egyes olvasóinkat felkavarhatják.

Forró teát oszt

Kardos Ádám a Vöröskereszt zalaegerszegi irodájának vezetője. Zalaegerszeg környékén több az elhagyatott épület, erdős rész, ahol az utcán élő hajléktalanok meghúzhatják magukat, a mínuszokban gyakran a Vöröskereszt segítsége (és nógatása) kell, hogy életben maradjanak.

Akik már bejutottak

a szervezet átmeneti szállására, azoknak, kemény feltételek mellett bár, de jár az étel, ital, ágy, meleg víz.

Mínusz tíz fokban

krízishelyzet van Budapesten is, főleg a Terebesi-erdőben és a Kamionmosóban. Ez egy hatalmas betonmonstrum Kőbányán, itt húzza meg magát több fedél nélküli család.

Nagy baj nincs,

csak egy vöröskeresztes imitátor játssza el nagyon hitelesen egy vízi baleset áldozatát egy nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton.

Az imitátorok élete

nem csak játék és mese, gyakran órákig kell várniuk mozdulatlanul, néha kiabálva, néha eszméletlenül – ahogy a szerep kívánja –, hogy megtalálják és „megmentsék” őket.

Elsősegélyvizsgára készülnek

a leendő önkéntesek egy kamaszoknak szervezett nyári táborban.

Anatómiailag hiteles

jellegzetes férfitorzó, amelyen gyakorolhatnak. Fantomnak hívják őket.

A nyári tábor

ettől még persze nyári tábor marad.

A vér, a sebesülések, a leszakadt végtagok

mind-mind az imitátorok feladata. Mármint elkészíteni és magukra applikálni őket. Profik tanítják, majd vizsgafeladat lesz.

Nincs játék

az imitátorok és a mentősök közt, nincs összekacsintás, a szerepükből egy percre sem eshetnek ki, aki eszméleténél van, és a forgatókönyv szerint sokkot kapott, az akár erőszakkal is ellenáll azoknak, akik éppen megmenteni próbálják – akár az életben.

A ropi

szó kimondása jelzi a feladat végét, ekkor mindenki befejezheti az imitálást. Sokan még percekig szerepben maradnak.

Nomád körülmények

közt dolgoznak a gyakorlaton is, pont, ahogy egy éles helyzetben tennék.

Önkéntes alpinisták

foltozzák be egy idős hölgy házát, miután megtépázta a vihar. A Vöröskereszt rendszeresen járja a vidéket és újítja fel a lakhatatlan házakat. Nem kérnek semmit cserébe.

Verus

játszik kutyáival tokodi családi házuk előtt. A tető a Vöröskereszt munkája, hamarosan az egész ház megújul.

Idomeni mellett

ötezresre tervezett átmeneti tábor várta a menekülteket. A válság csúcsán 15 ezren éltek itt teljes bizonytalanságban. Macedónia felé mentek volna tovább, ám a határon naponta csak pár tucat embert engedtek át 2016 tavaszán, amikor ott jártak a Vöröskereszt önkéntesei. Aztán már senkit sem.

A nagyon súlyos eseteket

átengedték, ha a szervezet külön papírt állított ki, és segített nekik.

Szinte mindenki beteg volt

a táborban a több ezer kilométeres vándorlás után. Egy-egy műszak ötven-hatvan páciens ellátására volt elég.

Két egészségügyi sátor volt

az egész táborra, sátranként két-három beteg fért be egyszerre, a sátrak előtt több százan várakoztak mindennap.

Hátrányos helyzetű gyerekek nyaralnak

minden évben a Vöröskereszttel. Van, aki először van távol a szüleitől, neki elkél az ölelés.

Ő pedig először látja a Balatont.

A húsz-harminc gyerekből csak páran látták már életükben.

Adományra várnak

a regisztrált családok a Vöröskereszt fehérvári irodájában.

A véradás se maradjon ki,

így néz ki egy csapolás a szervezet budapesti központjában.

Először ad vért

ez a 18 éves fiú a VOLT Fesztivál véradó kamionjában.

Empathy

néven nyitott kávézót, borozót és közösségi teret a Magyar Vöröskereszt. Hosszú út vezetett idáig, először ki kellett pucolni a budapesti főhadiszállás melletti romos helyiséget.

A Hello Wood

nevű menő faipari stúdió készítette az asztalt, önkéntes alapon. Igen, asztalt, egyes számban: a jellegzetes alakú bútor egymás mellé és egymással szembe ülteti az egymásnak idegen vendégeket is, ráveszi őket, hogy beszélgessenek.

A megnyitó előtt,

még asztal nélkül.

Életmentő flippert

épített a Vöröskereszt, ezt mutatja be Kardos István főigazgató. Aprópénznyílás nincs, először a lehajtható fantomon kell bemutatni egy korrekt újraélesztést; aki átmegy, játszhat.

Ha nem lenne Vöröskereszt,

például ezt a fotót sem tudtuk volna elkészíteni.