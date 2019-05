Donald Trump kínos bakijára gyümölcskenyérrel válaszoltak a netezők

Újabb kínos bakit követett el Donald Trump a Twitterén. Az amerikai elnök azon pufogott, hogy az orosz ügyeit vizsgáló hosszas nyomozás miatt két évet elloptak az elnökségéből.

A lop ige múlt idejű alakját azonban a stolen helyett úgy írta angolul: stollen.

A stollen pedig nem mást, mint egy német karácsonyi gyümölcskenyér, nálunk drezdai kalács néven ismert.

234 days till Christmas & #Trump is already thinking about #stollen bread. pic.twitter.com/5wrxkEs2hq

A kommentelők azonnal lecsaptak a hibára, és töménytelen mennyiségű karácsonyi gyümölcskenyérrel árasztották el a Twittert:

Recipe for stollen:

Take one 72-year-old fruitcake

Mix in white supremacy

Sprinkle with Fox conspiracy theories



Best served with a side of delusion pic.twitter.com/GknNd5euNt