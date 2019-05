Itt az új nlc, ismerd meg közelebbről!

Daniella (főszerkesztő)

Kilenc évvel ezelőtt, amikor az nlc-hez kerültem, még egy nagyon más site-ot szerkesztettünk, akkor arra volt igény. Azóta megéltem már néhány név- és dizájnváltást, Nők Lapja Caféból NLCafé lettünk, most pedig egy huszárvágással egyszerűen nlc-ként folytatjuk tovább. Kevesen tudják, de cégcsoporton belül mindig is így hívtak bennünket: az nlc-sek. Eleinte egy kis második emeleti szerkesztőségben csináltuk az oldalt, nem voltunk élvonalbeli játékosok. Aztán szépen lassan „respektünk” lett a házban, napi 500 ezer olvasó és 18 évnyi tapasztalat elég volt ahhoz, hogy mindenki belássa: a site felnőtt.

Elég a karikákból és a Caféból, csináljunk egy mind tartalmában, mind pedig kinézetében vagány, erőteljes, modern, ha kell, komoly, ha kell, szórakoztató site-ot! Ez lett az új nlc, amely pont úgy néz ki, és pont olyan cikkek vannak rajta, mint amit egy piacvezető oldaltól elvárhat az olvasó.

Azt megígérhetem, hogy a jövőben sem leszünk komolykodó lap, ha kell, sztárhíreket szállítunk – még akkor is, ha itthon soha senki sem nézte a Győzike-show-t –, ha kell, cuki kutyákról is írunk, mert tömegközlekedés közben nincs annál kikapcsolóbb tartalom, és naná, hogy a horoszkópról sem kell lemondani, de akkor is lehet ránk számítani, ha elesettek mellett kell kiállni. Van véleményünk, és nem félünk használni, jó érzés, hogy létezik egy fórum, ahol kellő hangerővel tudjuk kimondani, ha valami nagyon tetszik, vagy épp pont az ellenkezője. Büszke vagyok arra, hogy ennek a csapatnak vagyok a tagja, elvégre kevés ember mondhatja el magáról, hogy a munkahelye a második családja. És ez még csak a kezdet, hamarosan jövünk a további újdonságokkal, mert 2019 egyértelműen az nlc éve.

Vera (termékmenedzser)

Minden terméknél van éves terv, léteznek stratégiai célok, miközben az online piacon egy dolog biztos és állandó: a változás. Idén az NLCafé is változik: kívül-belül megújul. Egy piacvezető termékhez méltóan: átgondoltan, tervezetten. Év elején a 18. születésnapunkat ünnepeltük, most, májusban elérkeztünk a következő fontos pillanathoz: előrukkolunk a megújítással.

NLCaféból nlc lettünk. Neked. Veled. Érted.

Az nlc megújításában részt vevő kollégák a maguk részterületének legjobbját adták. Ömlöttek az ötletek, a példák, a lehetőségek, a javaslatok. Tartalom, design, UX, fejlesztés, sales, marketing – minden részleg megbeszélt, megvitatott, ha kellett, újragondolt részfeladatokat.

Ennek gyümölcse a május 7-én élesedett nlc, mely nagy lépés számunkra, de az idénre kitűzött terveinknek korántsem értünk a végére.

Péter (projektmenedzser)

Fejlesztési és projektszervezési oldalról igazi kihívás az arculatmegújítás, hiszen egy idén 18 éves site összes elemét kellett megújítani, és a fejlesztés idejét előre egy nagyon szűk, két hónapos keretben határoztuk meg. Ezt egy pillanatig sem akartuk megnyújtani vagy halasztgatni.

Nagy segítésünkre volt a felkészült grafikus- és fejlesztőcsapatunk, akik minden felmerülő problémára, technikai akadályra villámgyorsan, rugalmasan és kreatívan tudtak válaszolni, így komolyabb probléma nélkül sikerült időre elkészülnünk az új arculattal. Habár a fejlesztésekre azt szokták mondani, hogy sosem fejeződnek be, én azt gondolom, hogy ezt a projektet sikeresen zárhatjuk, hiszen egy teljesen megújult, friss arculatot hoztunk létre, és ez a megjelenés nemcsak az weboldalon, hanem a megújult applikációban is visszaköszön.

Orsi (dizájner)

Egy új webes arculat kialakításánál sosem könnyű feladat, hogy a letisztultságot közvetítse amellett, hogy az új designnak ki kell tudnia szolgálni minden lehetséges forgatókönyvet, funkciót, a különböző képernyőfelbontásokat, a következetességet pedig a tervezés elejétől a sokadik oldaltípus legyártása után is meg kell őriznie.

Elsődleges tervezési szempont, hogy jó olvasási élményt nyújtsunk a mobileszközökön, ezért számomra a cikkoldalak megtervezése volt az egyik legnehezebb feladat, hiszen figyelembe kellett venni a korábbi megoldásokat is, így az új designnak a többféle szerkesztési rutinhoz is alkalmazkodnia kellett. Hangsúlyt kellett fektetni arra is, hogy a márka karakterét meghatározó arculati elemek azonnal felismerhetőek és jól kombinálhatóak, értelmezhetőek legyenek minden környezetben.

Egy ilyen komplex tervezési folyamatban elengedhetetlen, hogy tartsuk a fókuszt, ne vesszünk el a részletekben, hogy határidőn belül tartsuk a tervezést, időnként pedig tudni kell elengedni olyan elemeket is, amikbe korábban beleszerettünk. Sokat segített, hogy nem kellett teljesen újragondolni az oldalszerkezeteket, mert jól átgondolt alapokra építkezhettünk. Büszkeséggel tölt el, hogy annak idején az nlc elindításával, az akkori szerkesztőségben kezdhettem a pályámat, így külön öröm, hogy 18 évvel később alkalmam nyílt új designt álmodni ennek a rendkívül erős, meghatározó márkának.