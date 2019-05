nlc. – milyen az, amikor egy oldal tényleg neked szól?

Neked.

De ez mit is jelent pontosan?

Neked írjuk. Ami a hétköznapokban annyit jelent, hogy nem véletlenszerűen dobáljuk fel a cikkeket reménykedve, hogy lesz, ami betalál és felkelti az olvasó érdeklődését. Árgus szemekkel figyeljük, hogy milyen témákat szeretsz, milyen tartalomra kattintasz a leggyakrabban

Nagy barátaink az adatok, amelyek pontosan megmutatják, hogy érdemes megírni Meghan hercegné és Harry herceg fiának születését, és azt is tudjuk, hogy sokan szeretitek a napi horoszkópot.

A számok súgták meg nekünk, hogy szeretsz tesztet tölteni, például ilyet. Na, ugye, hogy nem bírtad ki?

Neked írjuk, most már te is láthatod, igyekszünk olyan anyagokat készíteni, amelyek feltöltenek, erőt adnak, inspirálnak, vagy éppen ellazítanak. Hogy tudd, egy-egy anyagtól mire számíthatsz, ezentúl a szerző mellett ezt is láthatod, és ha pont nem arra vágysz, bátran kattints tovább! Hidd el, fogsz neked tetsző cikket találni.

Néha persze mi is melléfogunk, ebből legalább kiderül, hogy emberek, és nem robotok ülnek a szerkesztőségben. Például meg voltunk győződve arról, hogy a flamingók költözését imádni fogod, de nem így lett…

Köszönjük, hogy minket olvasol, és azt is, ha megírod (nlcszerk@centralmediacsoport.hu), hogy mit látnál szívesen a megújult nlc. oldalán.

És ne feledd: holnap is gyere!