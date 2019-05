Sok régi házban magas a víz ólomszintje

Ketyegő bombaként lapul az ólom a fővárosi lakásokban – mondta a Hvg.hu-nak Nagy Edit, a Magyar Vízközmű Szövetség főtitkára.

Az ólommal szennyezett víz kérdésével akkor kezdtek el foglalkozni, amikor két szegedi iskola is bezárt, mert a megengedett érték sokszorosát mérték a csapvízben. A hír hallatán több környékbeli is megmérette a folyóvíz ólomtartalmát, és hasonló eredményre jutott, csakúgy, mint több budapesti is.

Ahogy Nagy Edit magyarázta, a régi házakban futó vezetékekben, de a városi hálózatokban is vannak még ólombekötések, a végleges megoldást a csere jelenthetné, de az nagyon drága. Egy lakás „ólommentesítése” több százezer forintba kerül, ráadásul attól még lehetnek ólmos vezetékek a rendszerben, amelyeken átfolyik a víz.

Nincs rá uniós pénz

Ezek a bekötések azonban nem feltétlenül veszélyesek, gond főként akkor szokott lenni, amikor egy lakó felújítja a lakásához tartozó vezetéket, ezzel megbolygatva a rendszert.

A Vízközmű Szövetség főtitkára szerint elsősorban a házakon belüli rendszereket kellene rendbe hozni, ugyanis a szolgáltatók mérései alapján a közhálózatokon átfolyó ivóvíz minősége rendben van.

Az ügyben az állam segítségére lenne szükség, mivel a főként önkormányzati tulajdonban levő hálózatok rekonstrukciójára az Európai Unió nem biztosít keretet, csak az egészséges vízellátás új technológiáját, fejlesztését finanszírozza.