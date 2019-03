Újabb fontos részletek derültek ki a gyerekvállalási hitelről

A kormány elkezdett dolgozni azokon a törvénymódosításokon, amelyek a családvédelmi akcióterv 7 pontjának megvalósításához szükségesek – jelentette be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Négy pont már július 1-jén hatályba léphet:

a gyerekvállalási hitel,

a hitelelengedésre vonatkozó szabályozás,

a csok kiterjesztése,

az autóvásárlási kedvezmény.

Emellett több újdonság, eddig nem ismert részlet is kiderült:

A gyerekvállalási hitelnél az örökbefogadott gyerekek is beszámítanak majd.

A bölcsődeprogramot 2022-ig valósítanák meg, a mostani 50 ezerről 70 ezerre bővítenék a bölcsődei férőhelyek számát. Korábbi tervek szerint elsősorban üzemi bölcsődéket hoznának létre, amelyhez a cégek segítségére is számítanak.

A falusi csokban minden olyan kistelepülés – szám szerint 2373 – részt vehet, ahol csökkent a népesség. Lakásvásárlásra a 10 millió legfeljebb fele fordítható, a másik fele felújításra, bővítésre.

Január 1-jétől lesz elérhető a legalább négy gyereket vállaló nőknek az szja-mentesség, valamint a nagyszülőknek járó gyed.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy bizonyos feltételek mellett a férfiak és az elváltak is igényelhetik a gyerekvállalási hitelt, ám erről már eddig is lehetett tudni. Ahogy arról is, hogy gyerekszámtól függően a hitel mekkora részét engedik el.

(Hvg.hu/MTI)