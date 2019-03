Üvöltözni kezdtek az utasok, amikor a buszsofőr nem nyitotta ki a hátsó ajtókat a felszálláshoz – videó

Aki tömegközlekedéssel utazik, gyakran tapasztalhatja, hogy a magyarok egyszerűen nem tudják megtanulni az első ajtón felszállás–hátsó ajtón leszállás koncepcióját. Mindennapos látvány, amikor az emberek felszálláskor értetlenül nyomogatják az ajtónyitó gombot, vagy amikor leszálláskor végigcsörtetnek a tömött buszon, mert rájuk jön a pánikroham, mert a sofőr nem nyitja ki azonnal a hátsó ajtókat.

Aztán az is előfordul, hogy az utasok agresszívvá válnak. Ez történt a napokban a kaposvári 7-es buszon is. Felvétel készült róla, ahogyan az utasok kiabáltak és trágár szavakkal szidták a sofőrt, aki hosszabb ideig nem nyitotta ki a hátsó ajtókat. A fennakadást az okozta, hogy az új felszállók nem fértek fel a buszra, mert az utasok rögtön megálltak az első ajtó mellett. A buszsofőr többször is kérte őket, hogy menjenek hátrébb, hogy az új felszállók is felférjenek a buszra, ebből azonban óriási kiabálás lett. A döbbenetes videót az egyik utas készítette – számolt be róla a TV2.

Az első ajtós rendszer célja, hogy kevesebb legyen a bliccelő: ilyenkor minden felszálló utasnak fel kell mutatnia a bérletét vagy jegyét a buszsofőrnél. Sokan persze még így is megtalálják a módját, hogy blicceljenek.

A TV2 riportja:

Kiemelt kép: Varga György/MTI