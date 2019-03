Leütötte az óvodás gyereket a pécsi nevelőapa a boltban

Egy év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt hétfőn a Pécsi Járásbíróság egy párt a nő óvodáskorú kisfiának rendszeres bántalmazása miatt. A párt társtettesként kiskorú veszélyeztetésében, valamint védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett testi sértésben találták bűnösnek. Az utóbbit a nő bűnsegédként követte el.

A nő korábbi élettársi kapcsolatából született fiát a bíróság 2012-ben jogerősen az anyánál helyezte el, aki 2015 szeptemberében élettársi kapcsolatot létesített az elsőrendű vádlottal. Két hónap múlva az általuk közösen nevelt gyermek viselkedése megváltozott, dühkitörései voltak, hiperaktivitás jellemezte, pszichológusi ellátásra is szorult.

2016 márciusában az óvodai nevelők észrevették, hogy a gyermek torkán ujjnyomok, alkarján „erőteljes megragadás” nyomai láthatók, vállán pedig véraláfutás volt. A nyomokat a kéthetenkénti láthatások alkalmával a gyermek édesapja és nagymamája is látta. Szintén az óvodában vették észre, hogy az élettárs kiütötte a gyerek egyik fogát.

A vádlottak egy pécsi élelmiszerboltban többször is bántalmazták a gyermeket, aminek az üzlet alkalmazottai is szemtanúi voltak. A bolt kamerája azt is rögzítette, amikor a férfi úgy megütötte a gyereket, hogy összeesett, csak másodpercekkel később, anyja és az élettárs segítségével állt fel. Az anya ezután métereken keresztül húzta a térdepelő gyermeket a pénztárig.

Az ügyész, az elsőrendű vádlott és védője az ítéletet tudomásul vette, így annak a férfire vonatkozó része jogerőre emelkedett. Az anya és védője elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés érdekében fellebbezett.