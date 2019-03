Kertészek vizsgáztak a szegedi Csillag börtönben

A frissen szerzett bizonyítványával a zsebében könnyebben találhat majd munkát a szabad életben az a kilenc kertésztanuló, aki a Szegedi Fegyház és Börtönben szerzett OKJ-s kertész szakmát március 1-jén – olvasható a börtön közleményében.

A tavasz első napján szóban, írásban és gyakorlatban vizsgáztak az elítéltek. Az egyik gyakorlati vizsgafeladat a palántaültetés volt, ezt teljesítették a legjobban. Két éven keresztül tanulták a kertészkedést, de a vállalkozás mikéntjéről, a kereskedelem kialakításáról és a munkavállalás jogi ismereteiről is felkészítették őket a Szegedi Szakképzési Centrum tanárai. 2019. március 1-jén a vizsga mindenkinek sikerült, így már kertész OKJ-s bizonyítvánnyal a zsebükben szabadulhatnak majd az elítéltek.

2019-ben 120-nál is több fogvatartott tanul asztalos-, villanyszerelő-, férfiruhaszabó-, kertész-, festő- és kőművesszakmát a Szegedi Fegyház és Börtönben. A tervek szerint az év második felében egy 9 hónapos intenzív szobafestőszakmát adó tanfolyam mellett a kárpitos-, a pék- és a szakácsszakmák fortélyait is elsajátíthatják a tanfolyamokra jelentkezők. A Csillag börtönben szakmát szerző fogvatartottakat a börtön és az elítélteket foglalkoztató Nagyfa-Alföld Kft. is alkalmazza. Az idén induló festőtanfolyam hallgatói a Csillag belső életterének tisztasági festését fogják elvégezni. Az elmúlt évtizedekben több száz elítélt szabadult OKJ-s oklevéllel a szegedi börtönből.



A szegedi Csillag börtönben – a hazai börtönök mindegyikéhez hasonlóan – fontos szerepet kap az oktatás, ugyanis az a társadalomba történő visszailleszkedés egyik legfontosabb eszköze: a fogvatartottak szabadulás utáni elhelyezkedésének esélyei az alapfokú oktatás biztosításával, a szak- és betanított képzések elérhetővé tételével jelentős mértékben növekszik. Ezért országosan szinte az összes büntetés-végrehajtási intézetben folyik általános iskolai és középiskolai oktatás vagy szakmaképzés, amelynek eredményeként évente átlagosan mintegy 2500-an szereznek valamilyen iskolai végzettséget, szakképzettséget a rácsok mögött. Az elítéltek körében a legkeresettebb szakmák a szobafestő-mázoló, tapétázó, a konyhai kisegítő, a targoncavezető, a bútorasztalos, a kőműves és a burkoló.