Mától a közszférában: 9 órás munkaidő, kevesebb szabadság, nulla cafeteria

Március 1-től jelentős változások lépnek életbe, amelyek a központi hivatalok tisztviselőire vonatkoznak. Az új kormányzati igazgatásról szóló jogszabály értelmében a közhivatalokban

a munkaidő 8 helyett 9 órás

a munkaidőbe nem számít bel az ebédszünet

megyei és fővárosi kormányhivatali dolgozóknak nem jár cafeteria-juttatás

25 napról 20 napra csökken az alapszabadság, a további napok számát pedig a pozíció, nem pedig a munkába töltött idő határozza meg

a napi munkaidő ellentételezés nélkül terjeszthető ki 12 órára, a túlórák kifizetése nélkül.

A változásokat a Népszava cikke nyomán az Index szedte össze. Az eredeti cikkben szerepel az is, hogy számos bizonytalanság van az új szabályok bevezetésével kapcsolatban: a beígért 38 végrehajtási rendeletből csak a tavalyi szabadságok megváltásáról szóló készült el. A hivatali vezetők is csak most kapnak tájékoztatást arról, mit mondjanak tanácstalan beosztottaiknak.