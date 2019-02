Diszkrimináció miatt perli az IKEA-t egy izraeli nő

Nők elleni diszkriminációval vádolja az IKEA-t egy zsidó nő. Egy izraeli szervezet pert is indított a svéd vállalatóriás ellen, mert egy nőket mellőző katalógust adott ki, hogy az ultraortodox lakosság kedvében járjon – írja az MTI.

Az Izraeli Vallási Akcióközpont (IRAC) egy csoportos kereset keretében 3,6 millió euró (1,1 milliárd forint) kártérítést követel tízezer „megsértett” ultraortodox nőnek, fejenként 363 eurót.

A 2017-ben kiadott „kóser katalógus” képein csak férfiak és fiúk láthatóak, még azokon is, amelyek családokat hivatottak ábrázolni. „A csoportos per célja, hogy kártalanítsuk azokat a nőket, akiket az IKEA diszkrimináló és kirekesztő viselkedése megsértett” – mondta Orli Eresz Lahovszki ügyvéd. A panaszt még be kell fogadnia az illetékes bíróságnak.

Az IKEA egyelőre nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. A svéd cég két éve a kritikákat követően már bocsánatot kért a katalógusért.

Izraelben a 9 milliós lakosság tíz százaléka ultraortodox, az ősi vallási előírásokat szigorúan betartó zsidó. Közülük többen saját városokban és negyedekben élnek, ilyen például a jeruzsálemi Mea Searim. A férfiak gyakran a vallás tanulmányozásának szentelik életüket, míg a nők dolgoznak.

A lányoknak és asszonyoknak szoknyát és zárt, karokat fedő ruhát és zárt cipőt kell hordaniuk. A férjezett nőknek hajukat paróka vagy kendő alá kell rejteniük. A nők nyilvános ábrázolása tiltott.