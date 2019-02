Hatalmas tűz a kairói pályaudvaron, legalább 20 halott – fotók, videó

Tűz ütött ki szerdán az egyiptomi főváros, Kairó főpályaudvarán. Az MTI helyi legalább 20 halottról és legalább 40 sérültről ír, bizonyos hírportálok azonban ennél is több áldozatról tudnak: a Mirror szerint például legalább 24 halottja és 50 sérültje van a tűznek. Mohammed Szaid, a kairói vasúti kórház igazgatója azt mondta, várhatóan növekedni fog a halálos áldozatok száma.

Egyelőre nem lehet pontosan tudni, mi okozta a tüzet, de az al-Ahram című helyi napilap a vonat balesetet szenvedett, emiatt felrobbant az üzemanyagtartálya, és ez okozta a tüzet.

Ezt támasztja alá az egyik szemtanú beszámolója is: szerinte hatalmas robbanás hallatszott, amikor egy Alexandriából érkező vonat nekihajtott a vágány végén lévő ütközőbaknak. A szemtanú elszenesedett holttesteket látott mindenhol. Mint elmondta, a peronon állt, és saját szemével látta, hogy egy szerelvény nagy sebességgel belefutott az ütközőbakba. Az emberek menekülni kezdtek, és sokan amiatt haltak meg, hogy felrobbant a mozdony üzemanyagtartálya. A helyszínen sűrű, fekete füst gomolygott az ég felé.

A Ramszesz fáraóról elnevezett pályaudvar a megapolisz belvárosában található. A vasútállomás jelentős közlekedési csomópont, két metróvonal érinti, illetve több buszjárat. A baleset a 6-os vágánynál történt, ami azért érdekes, mert a 8-as vágányról indulnak a vonatok Luxorba, itt tehát rengeteg turista is szokott közlekedni.

A Twitteren rengeteg kép és videó is megjelent a helyszínről. Ezek megtekintését csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk!

#BREAKING : #EGYPT : Atleast 28 People Dead And 52 Wounded When An Fuel Tanker Tractor Exploded At The Railway Station In #Cairo When A Speeding Train Was Heading Towards Ramsis Station Crashed With Fuel Tanker. pic.twitter.com/QyuxyoBob1 — SUSHMIT KUMAR [ सुश्मित कुमार ] :flag-in: (@OFFICIALSUSHMIT) 2019. február 27.

Update : 24 dead, dozens injured in an explosion at a station in #Cairo, #Egypt pic.twitter.com/mL1kxmj0ML — SindhLeaks |سنڌليڪس (@Sindhleak) 2019. február 27.