Kiborult az anyuka, miután az igazgatónő idióta frizurát vágatott 16 éves fiának – fotók

A Facebookon borult ki egy texasi anyuka, miután 16 éves fia haját az ő engedélye nélkül vágták le az iskolában.

Amy Martin elmondása szerint fia múlt hét kedden sírva jött haza az iskolából. Mint kiderült, az igazgatónő levágatta a haját az egyik tanárral, mert a frizurája nem felelt meg az iskolai előírásoknak.

Az anyuka elmondása szerint az iskola korábban már figyelmeztette őket emiatt, de különböző okokból (pénz, idő) még nem jutottak el a fodrászhoz. Az egyik nap aztán az igazgatónő kihívta a gyereket az egyik óráról, és levágatta a haját az egyik tanárral. Ha ez nem lenne elég, a frizura olyan borzalmasra sikeredett, hogy az osztálytársai ki is gúnyolták a fiút. Ami a képek alapján nem is csoda: az anyuka megfogalmazásában a fiú úgy nézett ki, mint Jim Carrey a Dumb és Dumber című filmben – de még annál is rosszabbul.

Az anya ezután rögtön felhívta az igazgatónőt, hogy kérdőre vonja. A nő végül bocsánatot kért, és ígéretet tett rá, hogy másnap elviszik egy rendes fodrászhoz is. Végül azonban ebből nem lett semmi, az igazgatónő csak újra megalázta a gyereket, aki ismét sírva rohant haza.

