8 órát feküdt meztelenül, műtétre várva egy nő, akit végül hazaküldtek egy budapesti kórházból

L. Györgyné vesekőműtétre várt, aztán többórás várakozás után közölték vele, hazamehet, mert a műtét elmarad – írja a Blikk.

„A szóban forgó hét péntekén még mindent egyeztettünk a műtétről, hétfőn be is feküdtem a budapesti kórházba. Kedd reggel már ötkor keltett a nővér: vért vett, gyógyszereket adott, s arra kért, hogy 7 óráig legyek letusolva, meztelenül, befáslizott lábbal az ágyamban….valamikor délután 3 körül nekem is mondták, hogy ne aggódjak, most már én leszek a következő. De hiába: a betegszállító csak nem érkezett. Helyette a kezelőorvos jelent meg, vele pedig a hideg zuhany: mégsem lesz operáció! Közölte, hogy rossz híre van, törölve az operáció, mert az aneszteziológusnak nincs ma már kapacitása, úgyhogy öltözzek fel, és menjek haza. Hozzátette: sajnos a napokban már nem tudják elvégezni az operációt, amire egyébként november óta vártam” – mesélte kálváriáját L. Györgyné.

Mi történhetett?

„A műtétek halasztásának hátterében általában a következők állhatnak: egy előtte besorolt műtét alatt komplikációk lépnek fel – emiatt akár dupla vagy háromszor annyi idő is lehet a műtét, vagy egy akut, nem várt beavatkozást kell ellátnia az orvoscsapatnak” – mondta dr. Bense Tamás orvos. A lap információi szerint a szóban forgó kórházban is pontosan ez történt: „Egy másik osztályon egy sürgős beavatkozás közben nem várt lelettel szembesültek, így a műtét kiterjesztésére kényszerültek: ez órákra lekötötte az aneszteziológia kapacitásait” – közölte a kórház.