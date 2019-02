M. Richárd konditerembe jár, miközben a szívműtétjére vár

A közelmúltban mi is beszámoltunk róla, hogy szívbetegsége miatt kiengedték a börtönből M. Richárdot, akit a Dózsa György úti tragédia kapcsán halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolnak. M. Richárd 2018 vége óta őrizetben volt, mivel korábban többször is megszegte a házi őrizet szabályait, a bíróság azonban most úgy döntött, hogy a szívműtétig megszüntetik a letartóztatását. A döntés értelmében M. Richárd Budapest és Pest megye területén szabadon mozoghat.

A Pesti Srácok szerint azonban ahelyett, hogy otthon várna az orvosi beavatkozásra, M. Richárd konditerembe jár. A portál egyik olvasója fényképet is készített róla, ahogyan a férfi csütörtökön egy XIII. kerületi konditeremben edzett, és a beszámolók szerint többször is megfordult már itt korábban. A fotót erre a linkre kattintva tudod megnézni!

M. Richárd az Indexnek elismerte, hogy valóban ő szerepel a fényképen, de csak egy „átmozgató edzésről” van szó, csak 5-5 kilós súlyokkal dolgozott, és az orvos tanácsára arra is figyelt, hogy a pulzusa ne menjen 100 fölé.

Azt is elmondta a lapnak, hogy a műtét időpontját is kiírták már, két hét múlva lesz a városmajori szívklinikán. Ehhez már minden szükséges vizsgálatot elvégeztek rajta, már csak egy katéteres érfestés lesz kedden, aztán jön a nyitott mellkasos műtét.