Hiába a tíz gyerek is, bizonytalan, hogy milyen támogatásokat kaphat a szegedi nagycsalád

Sokan hivatkoznak az anyagiakra, ha a gyerekkérdés kerül szóba. Ez egyrészt jogos, hiszen a gyereknek is pénzért veszünk mindent, másrészt azt is tudjuk, hogy az esetek nagy részében az efféle döntések nagyban múlnak a férfi és a nő értékrendjén és kapcsolatuk minőségén. Így volt ezzel Joób Márton és felesége, Dóri is, akik mindig is tudták, hogy sok gyereket akarnak. Nem volt sok pénzük, de, ahogy Marci mondja, az idő múlásával és a gyerekek érkezésével valahogy a gondviselés is megérkezett. „Minden egyes gyerek születése egy csoda, minden egyes gyerek óriási áldást hoz az életünkbe. Mi mindig is részesei akartunk lenni ennek a csodának. A saját családom és Dóri családja is jó példa volt nekünk arra, hogy nagycsaládban élni nagyon jó. Mindig hittünk ebben, és abban is, hogy együtt meg tudjuk oldani a problémákat.”

Marci és Dóri elérték, hogy ma már jó körülmények között nevelhetik a gyerekeiket, de ehhez folyamatos kemény munkára van szükség, a közös irányokat pedig mindig együtt határozzák meg. Hangsúlyozzák, hogy sosem várták el az állam vagy bárki más segítségét, de azt azért bevallják, hogy nagyon jól jöttek, és a boldogulásukhoz nagyban hozzá is járultak ezek. Továbbra is megpróbálnak igénybe venni minden új támogatást, és ahogy más családok, ők is várják a pontosításokat a kormány új, hétpontos családi akciótervével kapcsolatban.

Ennél többet tenni a demográfiai javulásért bizony nehéz lenne, úgyhogy ha valaki, ők biztosan megérdemelnének minden támogatást. Végignéztük hát a büszke édesapával, mi az, amire jogosultak lehetnek a legújabb csomagból.

1. 10 millió forintos kedvező kölcsön minden 40. év alatti nőnek. Az első gyermek megszületésekor 3 évre felfüggesztik a törlesztést, a második gyermek után a tőke harmadát el is engedik, a harmadik gyerek után pedig az egészet.

Sajnos a részletes feltételek még nem ismertek (csak a most családot alapító anyákra vonatkozik-e vagy a már többedik gyerekét szülő, de hármat még vállalókra is), ezért elég bizonytalan, hogy a Joób család jogosult-e a fenti támogatásra. Ami biztos: Dóri még negyven alatt van, és a házaspár még szeretne gyereket.

2. CSOK bővítése: Egy két gyermeket vállaló fiatal házaspár 22 millió, egy hármat vállaló 35 millió forint támogatást kap. Néhány héten belül állítólag jön a „falusi csok” is.

Marciék már korábban igényeltek szociálpolitikai támogatást, és a csok-ot is megkapták, amikor építkeztek. Annak ellenére azonban, hogy a minimálisan meghatározott gyerekszám többszörösével rendelkeznek, annyit kaptak csak, amennyit a háromgyerekesek, ráadásul a csok összegéből az állam levonta a korábbi „szocpol” értékét.

3. Jelzáloghitel-átvállalása a harmadik gyermek és minden további után egy-egy millió forint értékben. A második gyermek után ezentúl 1 milliót, a harmadik után 4 milliót, minden utána következő gyermek után pedig 1-1 millió forintot vállal át az állam.

Ezt a gyerekenkénti egymilliós hitelátvállalást most tudják először igénybe venni – a tizedik gyermeknél, hiszen korábban nem volt ilyen lehetőség.

4. Szja-mentesség azoknak a nőknek, akik legalább négy gyermeket szültek.

Azt, hogy ez Dóri esetében számokban hogy jelentkezik, még nem látják, hiszen nagy valószínűséggel még hosszú évekig otthon lesz.

5. Autóvásárlási program: akik legalább három gyereket nevelnek, azok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.

A családnak jelenleg egy ötszemélyes autója, és egy tizenhét személyes busza van. Marci még fontolgatja az ötszemélyes autó cseréjét egy hétszemélyesre.

6. Teljes bölcsődei ellátás megvalósításának ígérete 2022-ig.

Szegeden, ahogy országszerte nagyjából mindenhol, nagy probléma, hogy nincs elég bölcsődei férőhely. Ezért Marci szerint is nagyon fontos, hogy bővítsék az ellátást. A Joób gyerekek közül egyébként először a hetedik volt az, aki kétéves kora után bölcsődébe ment, mert ő már piciként megszokta, és igényelte a nagyobb gyerektársaságot. Az idősebb testvérek hároméves koruk után kerültek közösségbe.

7. Gyed a nagyszülőnek: ezentúl a nagyszülők is otthon maradhatnak a gyerekkel – a szokásos juttatásért cserébe.

Dóri szülei sajnos már nem élnek, Marci szülei azok, akik tudnak segíteni a gyerekek körül, viszont még ők is aktívan dolgoznak, ráadásul mivel Marciék hatan vannak testvérek, máshol is szükség van a segítségükre. Így ez a lehetőség szóba sem kerül.

Kell a megtakarítás és az átlagon felüli bér

Joóbék nem titkolt célja, hogy példát mutassanak, inspiráljanak, népszerűsítsék a nagycsaládos életet. „Minden olyan intézkedésnek nagyon örülünk, amely a családok életminőségének javulása és újabb gyerekek születése érdekében lép érvénybe – mondja Marci, és hangsúlyozza, ők és sok nagycsaládos persze nem a pénzügyi körülményektől teszik függővé azt, hogy hány gyerekük szülessen. – Nekünk is voltak bőven anyagi gondjaink. Fontos, hogy a hozzánk hasonló, sokgyerekes családok ne kerüljenek hátrányba.”

Ugyanakkor Marci szerint még mindig viszonylag szűk rétegek élhetnek a családtámogatási lehetőségekkel. „Sajnos azoknak, akik nem rendelkeznek megtakarítással és viszonylag alacsony a fizetésük, nem sok esélyük van arra, hogy igénybe tudják venni túlvállalás nélkül vagy viszonylag alacsony kockázatokkal a kedvezményeket – véli az apuka. – Az új akcióterv elsősorban azoknak szól, akik most vágnak bele a családalapításba. De ha nincs legalább annyi pénzed, hogy az agglomerációban meg tudj venni egy telket, amire aztán már a támogatásokkal és persze az átlagon felüli jövedelmeddel építkezhetsz, kicsi az esély, hogy el tudj indulni.”

Ami érvágás volt: a lakástakarékok támogatásának megvonása

Három-négy gyerek mellett talán még a nők számára is összeegyeztethető a család és a karrier, viszont ahhoz, hogy ez tényleg működjön, a támogató férjen vagy más családtagokon kívül szükség lenne azokra a bizonyos bölcsődei férőhelyekre és a munkáltatók szemléletváltozására is. „A családunkban is láttam pozitív példát, hiszen anyósom orvos-professzorként három gyereket nevelt fel, akik ma már mindannyian diplomával rendelkeznek.

Sajnos a mai munkahelyek nagy része nem támogatja a kisgyermekes anyákat, nem biztosítanak 4-6 órás állást. Viszont 8 órás munka mellett senkitől sem lehet elvárni, hogy három kicsi gyereket neveljen. Sajnos az is probléma, hogy a nők otthoni munkáját sem ismeri el a társadalom, pedig szerintem lelkileg és fizikailag is sokkal megterhelőbb lehet három-négy gyerek gondozása-nevelése, meg még mellette a háztartási munka elvégzése, mint nyolc órát elölteni egy munkahelyen.

Arról nem is beszélve, hogy a nők azok, akik megteremtik a biztonságos családi hátteret és azt az otthont, ahová szívesen megy haza a család minden tagja.”

Ahogy sokunkat, úgy a Joób családot is érzékenyen érintette a lakástakarékok állami támogatásának eltörlése. „A megtakarításainkat előtörlesztésre használtuk fel, ezért nagyon sajnálom, hogy ezt a 30 százalékos támogatást megszüntették” – mondja Marci.

Dóri még hozzáteszi, hogy nekik is minden gyerek után jár családi pótlék, a kicsik után csed és gyed is, mivel Dórinak korábban volt munkaviszonya. Ezekkel és a családi adókedvezménnyel megvan nagyjából a konyhapénz, a jelenlegi, összesen tizenkét főre.

„Persze ezek csak az anyagiak – nyomatékosítja Marci. – A legfontosabb az, hogy párként tudjuk jól kommunikálni, egyetértsünk a legtöbb kérdésben, és amiben nem, azt megbeszéljük. Nem szabad, hogy feszültség maradjon, mindig törekedni kell arra, hogy béke legyen köztünk, hogy egy irányba haladjunk. Lehetnek akármilyen jó támogatások és kedvezmények, ha egymást nem tudjuk támogatni, ha nem vagyunk egy csapat, a család nem fog működni.”