Inkább elvették a “dzsihadista menyasszony” állampolgárságát, csak ne menjen haza

Mindössze 15 éves volt Shamima Begum 2015-ben, amikor otthagyta az Egyesült Királyságot, hogy hozzámenjen az Iszlám Állam egyik katonájához. A terrorszervezetet azóta felmorzsolták, Shamima pedig egy szír menekülttáborban várja, hogy hazamehessen és vihesse a hétvégén született kisbabáját is.

A dzsihadista menyasszony – ügyvédje szerint – tisztában van azzal, hogy nem kerülheti el a felelősségre vonást, ha hazamegy. Erre azonban egyre kevesebb az esélye, mert Sajid Javid, brit belügyminiszter közölte, hogy megakadályozza Begum Egyesült Királyságba való visszatérését. Első lépésként elvette Shamima állampolgárságát, így a szigetországnak már nem kötelező visszafogadni a lányt.

A miniszter elmondta, hogy az Egyesült Királyságból több mint 900 ember utazott Szíriába vagy Irakba, és hozzátette:

Javid tovább ment, bármilyen fenyegetést hajlandó lesz megakadályozni. Hozzátette, hogy nem fognak brit katonákat feláldozni, hogy kiszabadítsanak bármilyen angolt, aki Szíriába utazott, hogy támogassa a terrorizmust.

A fiatal anya a egy vállrándítással elintézte a brit terroráldozatok halálát, szerinte ők az ISIS ellen folytatott háború megtorlásának áldozatai voltak.

Begum, a BBC-s Quentin Sommerville-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy számít a bebörtönzésre, és még mindig szimpatizál az Iszlám Állammal. Sommerville több Twitter-es bejegyzésben is nyilatkozik Begumról, többek között elmondja, hogy Begum alig tanúsított megbánást az irakiak és szíriaiak millióiért, akik életét az ISIS tette tönkre.

After the interview, when the cameras were off, Shamia Begum lifted her abaya and introduced, 2-day old Jarrah. He’d slept through most of it. pic.twitter.com/HUZhmcIDQX