Új videó: Így fogták el a rendőrök a szökött rabot

Múlt pénteken egy elítélt rab megütötte a Fővárosi Törvényszék egyik biztonsági felügyelőjét, majd a fegyverét megszerezve ámokfutásba kezdett Budapesten. A 35 éves Sz. Károly megállított egy autót, majd a 63 éves sofőr fejéhez pisztolyt szegezve menekült.

Később megpróbált egy másik autót is megállítani, de – mint arról korábban beszámoltunk – annak a sofőrje dulakodni kezdett a rabbal. A rendőrök végül 35 perces üldözés után több lövéssel ártalmatlanították a szökevényt.

Az akcióról korábban is megjelentek rövid, nem túl jó minőségű videók, de most a rendőrség korábban nem látott felvételeket is közzétett. Ezeken jól látható, hogyan menekült a rab, és az is, ahogy egy civil férfi szembeszállt a szökevénnyel.

A szökött rab elfogásában részt vevő rendőrök hétfőn jutalmat kaptak. A Szent György Emlékérmeket és a jutalmakat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 12 rendőrének adták át az elfogás során mutatott példamutató helytállásuk és szakmai munkájuk elismeréseként.

Az elfogásban nyújtott segítségért ugyancsak Szent György Emlékérmet és jutalmat kapott a Fővárosi Törvényszék fegyveres biztonsági őre is.

(Police.hu)