Mégsem életmentő, ha zárva tartod a hálószoba ajtaját

A napokban sokan osztották meg a connecticuti tűzoltóság képeit arról, hogy ha lefekvés előtt bezárjuk az összes ajtót, nagyobb eséllyel élhetünk túl egy esetleges tűzesetet. Egy zárt ajtó ugyanis tovább képes feltartóztatni a lángokat, így több idő jut a menekülésre.

Mukics Dániel tűzoltó őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője erre reagálva úgy nyilatkozott az NLC-nek, hogy mégsem jó megelőzési módszer a becsukva tartott ajtó. „A connecticuti tűzoltók ugyan azt tanácsolják, hogy mindenki csukott ajtónál aludjon, mert a tűz így lassabban terjed, hiszen kevesebb levegőt kap, ha be van csukva az ajtó. Valóban lassabban terjed a tűz, viszont csukott ajtónál csak később észleljük a lángokat. Minél később észleljük, annál később tudjuk kihívni a tűzoltókat, nagyobb lesz a tűz és a kár, sőt a menekülésünk esélye is csökken” – mondja az őrnagy.

Idén már 1070 lakástűz volt Magyarországon, ebből harminckettő halálos, nyolcvan ember szenvedett füstmérgezést.

A tűzoltóőrnagy elmondása szerint a lakástüzek kialakulása kilencvenkilenc százalékban emberi tevékenységre vezethető vissza. Éjszaka, alvás közben minimálisra csökkenthető annak a veszélye, hogy tűz keletkezik az otthonokban.

Évente 6000-7000 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, naponta átlagosan tizenöt alkalommal. Télen a duplájára emelkedik a riasztások száma. Mukics Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy ennek egyszerűen az az oka, hogy több időt töltünk otthon, és ezzel több elektromos eszközt is használunk. Többet főzünk, hosszabb ideig kell világítani, fűteni, és a szabadidőnkben is többet tartózkodunk a lakásban.

A legtöbb lakás délelőtt tizenegy óra körül, délután pedig öt és hat között gyullad ki. Ezekben az órákban készítik ugyanis legtöbben el az ebédet és a vacsorát.

„Nem kell tehát attól félni, hogy éjszaka nagyobb eséllyel gyullad ki a lakás. Teljesen mindegy, hogy családi házban vagy társasházban lakunk, a tűzeseteket mi, emberek okozzuk, így a megelőzésükről, megfékezésükről is mi tudunk időben gondoskodni” – mondja a tűzoltó őrnagy.

Íme pár hasznos tipp, amelynek betartásával és egy kis körültekintéssel könnyen elkerülhető a lakástűz: