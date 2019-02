Feljelentette a tanárát, aki megerőszakolta, de a rendőr is megerőszakolta

Egy 16 éves koszovói lány feljelentette a tanárát, mert állítása szerint az megerőszakolta. A rendőr viszont nem segített a lánynak, hanem ő is megerőszakolta. Mikor kiderült, hogy teherbe is ejtette a lányt, abortuszra kényszerítette. Az ügy február 5-én pattant ki, amikor letartóztatták a rendőrt, majd a tanárt és az abortuszt elvégző orvost is. Február elején több százan tüntettek Pristinában, Koszovó fővárosában tiltakozásul azért, mert a hatóságok nem tesznek a nemi erőszak áldozataivá vált nőkért.

A 444 cikkéből kiderül, hogy Koszovóban a társadalom és a hatóságok inkább elhallgatják a koszovói háborúban tömegesen elkövetett szexuális bántalmazás tényét. A helyzet tavaly változott, 2018-tól havi 230 eurós kárpótlásra jelentkezhetnek azok, akiket a háború alatt megerőszakoltak. 900 kérelemből viszont eddig csak 290-et bíráltak el, és csak 2023-ig lehet jelentkezni a kárpótlásra.

Az áldozatokat segítő aktivisták szerint a feldolgozást nehezíti, hogy sokszor a bántalmazottak családja kényszeríti titoktartásra a nőket – egy 63 éves nőt a saját fia fenyegetett öngyilkossággal, ha bárkinek elmondja, hogy megerőszakolták. A nő akkor 13 és 15 éves lányait szintén megerőszakolták, de a nagyobbik lánynak a férje tiltotta meg, hogy jelentkezzen a járadékért.

2018-ban 58 bejelentés érkezett a koszovói rendőrséghez arról, hogy 16 év alatti személy vált szexuális erőszak áldozatává, de csak 25 ügyből lett vádemelés. Szexuális zaklatás miatt 43 feljelentést tettek, ezek közül nyolc jutott el a bíróságig. A koszovói nőket védő aktivisták szerint a nemi erőszakot általában családtag követi el.