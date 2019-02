65 éves lett John Travolta: 10 érdekesség és feledhetetlen pillanat

1. Nem küzdött pályaorientációs problémákkal

Már hatévesen táncórákat vett, tíz évvel később az iskolát is otthagyta, hogy színészi karrierjére koncentrálhasson. A végeredmény ismert: a két Oscar-díj-jelölés mellett többször volt BAFTA- és Golden Globe-esélyes is: az utóbbit 1996-ban el is nyerte a Szóljatok a köpcösnek című krimi-thrillerben nyújtott alakításáért.

2. Disznóvérben fürdetett egy bálkirálynőt

Ha a karrierje indulásáról van szó, sokaknak a musicalek jutnak eszébe, pedig 1976-ban eljátszotta az egyik kulcsszerepet a Carrie című filmben, mely Stephen King azonos című regényéből született. Karakterét, Bill Nolant gimnazista szerelme veszi rá arra, hogy a főszereplőt vérrel öntse le, éppen akkor, amikor az átveszi a bálkirálynőnek járó címet. A megalázó jelenetért szó szerint véres bosszú jár.

3. Volt sebesült és olasz–amerikai bevándorló

Már nagyobb dobásai előtt is gyakran feltűnt a képernyőn: a ‘70-es években népszerű Emergency! című kórházsorozat egy epizódjában sérültet játszott, egy sitcomban pedig egy olyan tinédzsert alakított, aki még azt sem tudja nyelvtanilag helyesen elmondani, hogy semmit sem tud. Jól tette, hogy nem válogatott: egy tévézgető producer pont ebben a sorozatban szúrta ki. Az első találkozásuk során rögtön három szerződést ütöttek nyélbe: ebből az első a Szombat esti lázra szólt.

4. Ő a huszonnégy éves tini

Nem sokat pihenhetett, miután eljátszotta a diszkókirályt: egy évvel később ikonikus csípőmozdulataival az 50-es évek rock’n’roll korszakát idézte meg. A Grease-ben Danny Zukkót alakította, a T-Birds fiúbanda vezérét, aki a nyári vakáció alatt beleszeret a szende Sandybe. A lány pont abban az iskolában kezdi a szeptembert, mint ő, de a filmekből ismert amerikai középiskolás hierarchia közéjük áll. Danny a musical végén jófiús szvetterre cseréli bőrdzsekijét, de megússza a státuszvesztést, mert Sandy pont aznap lép be a menők közé. Travolta azért nem lóg ki még jobban a gimisek közül, mert bőven nem ő a legidősebb a stábban: a „rosszlány” Rizzót alakító Stockard Channing például egy tízessel volt idősebb nála.

5. Sikerpárból bukáspartner lett

Egy jól működő páros újrahasznosítása jó ötletnek tűnhet, de a siker korántsem instant: Travolta a Két és fél egész című fantasy-vígjátékban is Olivia Newton-John partnere volt, de a gyenge forgatókönyvre épülő, agyonbonyolított sztorit ők sem menthették meg a szakma és a nézők éles kritikáitól. Mindkettőjük életében sötét karrierfolt.

6. Szombat esti lázban volt Diana hercegnővel

Azért fénypontja ennek az évtizednek is volt: ez pedig az 1985-ös bál a Fehér Házban, ahol negyedórán át táncolt a hercegnővel a híres musical betétdalaira. A felkérés Ronald Reagan elnök feleségének biztatására jött: állítólag azt mondta, hogy a tánc a hercegnő kívánsága. A visszaemlékezések szerint Diana azonban egy másik tánccsillaggal szeretett volna fordulni párat. Travolta visszaemlékezését itt lehet meghallgatni.

7. A Big Mac az Big Mac

Az 1989-ben kezdődő Ni csak, ki beszél! sorozat már a mellőzöttségből való kiút kezdetét jelenti, de az 1994-es Ponyvaregény ismét élvonalbeli színésszé teszi. Karakterének a kultfilmben elhangzó ikonikus szövegei közül választani is nehéz: ott van például az, amikor arról értekezik, hogy a lábmasszázs és az orális szex azonos műfajba tartoznak-e. Vagy amikor az Európa és Amerika közötti különbségekről szóló eszmefuttatásában arra is kitér, hogy a „Sajtos negyedfontost” Párizsban úgy mondják, hogy „Royal sajttal”, mert nem ismerik a fontot. A folytatás sem kevésbé tanulságos:

– Jules Winnfield: És hogy hívják a Big Macet?

– Vincent Vega: A Big Mac az Big Mac, csak náluk Le Big Mac!

– Jules Winnfield: Le Big Mac! És hogy hívják a Whoppert?

– Vincent Vega: Azt nem tudom, Burger Kingben nem voltam.

8. Majdnem még híresebb lett

Felajánlották neki a Chicago férfi főszerepét, de mivel nem érdekelte a színdarab filmre vitele, elutasította az ajánlatot – később ezt igencsak megbánta. A 2002-ben bemutatott, nagy sikerű musicalben végül Richard Gere játszotta el az eredetileg neki szánt szerepet.

9. Nőnek öltözve, kövér jelmezben is kiváló táncos

Bármilyen sokáig is játszott tinédzsert, 2007-ben azért már szerencsére őt sem ebbe a dobozba szorították be a filmesek: a Hajlakkban olyan molett tini anyukáját játssza el, aki egy klasszikus szépségkirálynőnek nevelt lánnyal verseng a tévés népszerűségért. De azért itt is megmutatja, hogy mit tud a parketten: ha kell, magassarkúban.

10. Mindig volt élete a képernyőn kívül is

Huszonnyolcadik éve házas, felesége három közös gyermeknek adott életet. Elsőszülöttjük egy bahamai nyaralás alatt halt meg tizenhat éves korában, vitatott körülmények között. Gyakran hallani arról, hogy szenvedélyes pilóta, engedéllyel, géppel és saját leszállópályával, azt viszont kevesebbszer emlegetik, hogy 1992-ben, a fedélzeten a családjával, milyen szorult helyzetbe került. A gép mechanikája tönkrement, kényszerleszállás közben pedig majdnem összeütközött egy másik repülővel.

+1: Nem tudja elengedni Olivia Newton-Johnt

2012-ben a két színész ismét tett egy próbát a közös sikerre: kiadtak egy karácsonyi lemezt, és klipet is forgattak – az előbbi simán bukás lett, az utóbbi pedig önmaguk paródiája.