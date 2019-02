Természetes úton hozta világra hetes ikreit egy iraki nő

A nem mindennapi szülést követően az édesanya és hét kisbabája is jól van, mindannyian egészségesek – írja tudósításában a Khaleej Times, amely kitért arra is, hogy a térségben ez az első olyan eset, hogy egy anya hetes ikreknek adott életet. A hat kislány és fiútestvérük természetesen úton jöttek a világra az iraki Al Batoul kórházban – derül ki a tudósításból.

Közben a Daily Mail című brit bulvárap azt is tudni véli az esettel kapcsolatban, hogy az ikrek szüleinek már van három idősebb gyermeke is. Az apa azt is elárulta, feleségével nem tervezték, hogy bővítik a családot, most mégis 10 gyermekük van, akikről gondoskodniuk kell majd.

A világon az első olyan hetes ikrek, ahol mind a hét kisbaba életben is maradt, 1997-ben születtek az iowai Des Moinesban. Az ikrek szülei, Kenny és Bobbi McCaughey azután lettek világhírűek, hogy nem egyeztek bele abba, hogy az orvosok szelektív abortusszal csökkentsék a születendő gyermekeik számát. A szülők úgy vélték, nem az ő feladatuk eldönteni, melyik gyerek maradjon életben, ezért a sorsa bízták őket.