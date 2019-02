Összedőlt egy egyetemi épület Szentpéterváron, többen benntrekedtek

Összedőlt szombaton Oroszországban a Szentpétervári Nemzeti Műszaki, Informatikai és Optikai Kutatóegyetem egyik épületének több emelete – számolt be az MTI. Egyelőre nem tudni, hogy a balesetnek vannak-e sérültjei, vagy halálos áldozatai: sajtóértesülések szerint nincsenek, ám Daily Mail azonban úgy tudja, legalább 21 egyetemista benntrekedt a leszakadt épületben.

A video of the moment that the 2nd through 5th floors of the St Petersburg IT university began to collapse. 20 or more people may be trapped pic.twitter.com/THp97OaI7y