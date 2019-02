Story Gála és gyermeknemzés – állt a bál a héten is

Aki csak celebritásnak vagy celebritásokkal foglalkozó újságírónak számít, az ott volt a Story Ötcsillag Díjátadón, becenevén Story Gálán. Pláne, hogy ez volt a huszadik. Pláne, hogy új helyszínen tartották: a Szépművészeti Múzeumban. Kis, ütőképes stábbal mi is képviseltettük magunkat, így lett percről percrénk, és – nyilván – a toaleteket is elemeztük. Voltak hófehérkék, voltak sellők, és volt Merő Péter divattervező, aki mindezeket elhelyezte a trendben. Igen, ő az, aki legutóbb elsiratta a derekunkat. Kattintgassatok és ámuljatok!

Amerika Story Gálája, a Grammy is megpróbálta azért magára vonni a figyelmet ezen a héten. Ott a ruhák kicsivel látványosabbak és sokkal kényelmetlenebbek voltak. Akadt, aki parfümös üvegnek öltözött, mást egy sötétítőfüggöny falt fel. Volt, aki pedig alig kapott magára ruhát, merthogy 38-40-es méretet hord – borzalom. Na jó, aki a díjakra is kíváncsi egy díjátadó ünnepségből, annak itt van egy kis összefoglaló:

A nagy bulizások után más fronton is állt a bál: a magyar miniszterelnök nem elég, hogy évet értékelt, még bejelentésekkel is élt – ahogy mondani szokás. A lényeg az, hogy még mindig szeretik a családokat, és szeretnék, ha minél több és nagyobb lenne belőlük. Hétféle új intézkedéssel is igyekeznek ösztönözni a sokasodási kedvet. Vannak köztük hasznosnak tűnők, de olyanok is, ahol nem igazán találjuk a célcsoportot. Olvassátok el, mi a gondunk azzal, ha a támogatás voltaképp eladósodást jelent, vagy ha annak jár, akinek eleve van néhány milliója a három gyereke mellett. Naná, hogy lányokat, anyákat is megkérdeztünk.

Azon ne múljon a magyar lélekszám, hogy a szülők tanácstalanok: milyen nevet is adjanak a gyereküknek! Biztos, ami biztos, ismét bővítették a hazai utónévlistát. Barbi, Szmirna, Dusenka, Bájron, Uri, Viggó: már így is elnevezhetjük a kicsit. (Zidane és Mazsola sajnos elbuktak.) De vajon mi vezérli a szülőket arra, hogy szándékosan megkeserítsék a gyerekük életét? Egy anyakönyvvezető is megszólal Kerényi Kata cikkében.

Általában nőies nőket alakít, de civilben „tornacipős lány”. Nem könnyű megnevettetni, de a Dobó Kata-féle forgatókönyvnek sikerült. Ő Martinovics Dorina, a Kölcsönlakás című új magyar film egyik szereplője. Vajon mit mondott TóCsa kollégánknak, szerinte ki az egyetlen magyar filmszínész?

És aztán jött a lényeg, amiért mindezt csináljuk, mármint hogy gálákra járunk, kiöltözünk, gyereket vállalunk támogatással vagy anélkül, neveken agyalunk, aztán meg félrelépünk kölcsönlakásokban: igen, a szerelem. Nem mintha február 14-én köszöntene be, de persze, miért is ne legyen egy dedikált napja, amikor még az is szeretkezik, aki egy átlagos csütörtök este nem feltétlen?!

A szerelemhez nem árt, ha a férfi izmos, a nő meg nagyon szép – és lehetőleg mindkettő kijárta az iskolát. De persze elsősorban érezni kell – még sok hasonló tudományos tény kiderül Szerelem-napi videónkból.

Remélem, nálatok is betalál. Ha szerelmesek vagytok, akkor azért, ha nem, akkor őszinte részvétünk.

Gyertek az NLCaféra a jövő héten is!