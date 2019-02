Négy gyereket szülni nem kell félnetek jó lesz!

Nem véltelenül írom csak a nőket, ugyanis úgy tűnik, a családvédelmi akciótervből kihagyták az apákat, mintha nekik nem lenne közük ahhoz, hogy hány gyereket szül egy nő. Ígértek a 40 év alatti 4 gyerekes anyukáknak SZJA-mentességet, meg ígértek autóvásárláshoz 2,5 milliós támogatást, bölcsis férőhelyeket és nagyszülős GYED-et, ami mind jól is hangozhatna, de ha kicsit számolunk, akkor mégsem annyira rózsás a helyzet.

1. Ha négy gyereked van, nehezen mész vissza dolgozni.

Ez tény. Magyarországon a munkáltatók többsége retteg az anyáktól. Minél több gyermekről van szó, annál jobban. Mert beteg lesz valamelyik kicsi, otthon kell vele maradni, karácsonykor nem lehet majd dolgoztatni az illetőt, a nyári szünetben meg folyton szabadságon akar lenni, és ráadásul, ha rögtön négy van, akkor lehet, hogy anya olyan ördögi tervet forgat az agyában, hogy esetleg részmunkaidőben szeretne dolgozni, az meg már végképp mindennek a teteje. Tehát szép-szép az SZJA-mentesség, csak épp ha anya nem is tud dolgozni vagy olyan munkát talál csak, amivel keres nettó 120 ezer forintot, akkor ez nem jelentős anyagi segítség a családnak, inkább halottnak a csók. Ez az adó ugyanis az adóalap 15 százaléka, tehát nem egy hatalmas összeg, ha arra gondolunk, hogy az anyák – és úgy általában a nők – átlagosan kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Egy 120 ezres fizetésnél ez 18 ezer forintot jelent. Mire elég négy gyerek mellett 18 ezer forint? Egy fél bevásárlásra.

Mert a négy gyerek nagy költséggel is jár. Ha csak arra gondolok, hogy nekem van három, és több százezer megy el havonta arra, hogy ruházzam, iskolába járassam, etessem őket, akkor kicsit leesek a székről, hogy néggyel ez mennyire jönne ki. Mivel az iskolarendszer és az egészségügy sok helyen olyan állapotban van, hogy leginkább csak menekülni lehet előle, ezért bizony a költségekbe ma már bele kell számolni, hogy esetleg fizetős iskolába járnak a gyerekek, és magánorvoshoz kell vinni őket, ha nem akarunk egy szemvizsgálatra másfél évet várni. Röpködnek a huszon- és százonezrek már háromnál is. Például cipőt veszel a gyereknek: 8000 forint, ha olcsó helyre mész. Ezt szorozd fel néggyel. Kész anyagi csőd.

2. Mi lesz az autóval?

Nézzük meg a másik leghangzatosabb ígéretet, a 2,5 milliós, autóvásárlást könnyítő támogatást. Ez az összeg maximum a vételár felét teheti ki, tehát 5 milliós autóról beszélünk. Ami jó is lenne, ha használt autót vehetnénk belőle, de sajnos ott van az a kis kitétel, hogy új autóra adják a támogatást. Nem vagyok egy autóguru, de épp egy éve vettünk a három gyerekünk miatt hétszemélyes autót, és bizony csak használtakat láttunk ilyen összegben. A hvg.hu egy gyors felmérést végzett, a listán csupán két modellt találtak, ami 5 millióból megvásárolható. Jó, persze ez is több, mint a semmi, ne legyünk folyton elégedetlenek.

3. A bölcsődei felhozatal javítása és nagyszülői gyed

Az akcióterv fontos része az is, ami kifejezetten jónak tűnik: 2022-re azt ígérik, hogy megoldják a bölcsődei férőhelyek problémáját. Mert probléma az van bőven, és ugye, ha sok százezer gyereket akarnak, akkor intézményeket is kell hozzájuk biztosítani. Sőt azokban az intézményekben szakembereknek kellene dolgozniuk. Hogyan lesz ennyi gondozónő ilyen kevés idő alatt? És ilyen kevés bérért, amit most kapnak? Drasztikus béremelésre lenne ahhoz szükség, hogy az emberek akarjanak gondozónőként dolgozni a bölcsikben, mert amíg az Aldiban pénztárosként háromszor annyit kereshetnek, addig nem csoda, hogy nem vonzó ez a pálya.

A nagyszülői gyed is jó ötlet, csak sajnos manapság a nagymamák, nagypapák nem ülnek otthon kötögetve, hanem többségükben még dolgoznak. Ha utánaszámolunk: ha egy 25 éves anyának születik gyereke, az ő anyukája 50-55 éves, még jó pár éve van hátra a nyugdíjig, pont annyi, hogy ne tudjon GYED-re menni az unokájával, mert nem engedheti meg magának, hogy kiessen a fizetése. Márpedig, ha valaki össze akar hozni 40 éves kora előtt 4 gyereket, az azt jelenti, hogy huszonévesen már elkezd szülni. Ezért aztán kicsit nehéz most még elképzelni, hogy a gyakorlatban mindez hogy fog működni, de persze adjunk neki esélyt!

Nyilván van egy réteg, nekik jók lesznek ezek a kedvezmények és támogatások: a felső-középosztálybeli családok jól járnak vele. A szegényebbek problémáira ez a családvédelmi akcióterv sem reagál, persze lehet, hogy nem is az a kitűzött cél, hogy mindenki sokasodjon.